Aston Martin сокращает до 20% персонала из-за давления тарифов США

Британский производитель роскошных автомобилей Aston Martin объявил о сокращении до 20% своей глобальной рабочей силы на фоне негативного влияния импортных тарифов США и ослабленного спроса на ключевом для отрасли китайском рынке.

Компания планирует снизить штат примерно на 3000 работников, что позволит сэкономить около 40 млн фунтов стерлингов в год. Значительная часть экономии ожидается уже в текущем году. В указанный показатель входят и 5% сокращений, о которых было объявлено ранее.

Пересмотр инвестиций и задержка электрификации

Aston Martin также пересмотрела пятилетний план капитальных затрат, снизив его с 2 млрд до 1,7 млрд фунтов стерлингов. Часть инвестиций в технологии электромобилей отложена, что свидетельствует о более осторожном подходе к электрификации модельного ряда в условиях финансового давления.

В начале торгов акции компании выросли почти на 5% после девяти сессий подряд.

Финансовое давление и долговая нагрузка

Компания, известная как автомобильный бренд Джеймса Бонда, продолжает бороться с дефицитом денежных средств и высоким уровнем долга — около 1,38 млрд фунтов стерлингов. Ранее автопроизводитель получал финансовую поддержку от председателя совета директоров, канадского миллиардера Лоуренса Стролла, а также из-за ряда соглашений по привлечению капитала.

В компании заявили, что американские тарифы были «чрезвычайно разрушительными», а спрос в Китае остается «крайне приглушенным».

По итогам 2025 года Aston Martin понесла операционный ущерб в 259,2 млн фунтов стерлингов.

Оптимизм по поводу 2026 года

Несмотря на ожидание дальнейшего оттока денежных средств в 2026 году руководство прогнозирует «существенное улучшение» финансовых показателей. Компания ставит своей целью достичь валовой маржи в высоком диапазоне 30% и приблизить скорректированную операционную прибыль к безубыточности.

Поддержку финансовым результатам должно обеспечить около 500 поставок нового гибридного суперкара Valhalla, а также недавнее соглашение на 50 млн фунтов стерлингов по продаже бессрочных прав на брендинг команде Формулы-1.

