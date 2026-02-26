0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Aston Martin сокращает до 20% персонала из-за давления тарифов США

Технологии&Авто
28
Aston Martin сокращает до 20% персонала из-за давления тарифов США
Aston Martin сокращает до 20% персонала из-за давления тарифов США
Британский производитель роскошных автомобилей Aston Martin объявил о сокращении до 20% своей глобальной рабочей силы на фоне негативного влияния импортных тарифов США и ослабленного спроса на ключевом для отрасли китайском рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Компания планирует снизить штат примерно на 3000 работников, что позволит сэкономить около 40 млн фунтов стерлингов в год. Значительная часть экономии ожидается уже в текущем году. В указанный показатель входят и 5% сокращений, о которых было объявлено ранее.

Пересмотр инвестиций и задержка электрификации

Aston Martin также пересмотрела пятилетний план капитальных затрат, снизив его с 2 млрд до 1,7 млрд фунтов стерлингов. Часть инвестиций в технологии электромобилей отложена, что свидетельствует о более осторожном подходе к электрификации модельного ряда в условиях финансового давления.
В начале торгов акции компании выросли почти на 5% после девяти сессий подряд.

Финансовое давление и долговая нагрузка

Компания, известная как автомобильный бренд Джеймса Бонда, продолжает бороться с дефицитом денежных средств и высоким уровнем долга — около 1,38 млрд фунтов стерлингов. Ранее автопроизводитель получал финансовую поддержку от председателя совета директоров, канадского миллиардера Лоуренса Стролла, а также из-за ряда соглашений по привлечению капитала.
В компании заявили, что американские тарифы были «чрезвычайно разрушительными», а спрос в Китае остается «крайне приглушенным».
По итогам 2025 года Aston Martin понесла операционный ущерб в 259,2 млн фунтов стерлингов.

Оптимизм по поводу 2026 года

Несмотря на ожидание дальнейшего оттока денежных средств в 2026 году руководство прогнозирует «существенное улучшение» финансовых показателей. Компания ставит своей целью достичь валовой маржи в высоком диапазоне 30% и приблизить скорректированную операционную прибыль к безубыточности.
Поддержку финансовым результатам должно обеспечить около 500 поставок нового гибридного суперкара Valhalla, а также недавнее соглашение на 50 млн фунтов стерлингов по продаже бессрочных прав на брендинг команде Формулы-1.
По материалам:
The page
АвтоТарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems