Microsoft объявила о сотрудничестве со Starlink

14
Сотрудничество увеличит спрос на космическую компанию Илона Маска
Американская корпорация Microsoft объявила о сотрудничестве со спутниковым интернет-сервисом Starlink компании SpaceX Илона Маска по расширению связи по всему миру.
Об этом сообщает CNBC.

Что заявили в Microsoft

«Благодаря нашему сотрудничеству со Starlink, Microsoft объединяет подключение спутников на низкой околоземной орбите с моделями развертывания на уровне общин и партнерствами с местными экосистемами», — сообщила главный директор Microsoft по устойчивому развитию Мелани Накагава.
Она добавила, что в сотрудничестве со Starlink и интернет-провайдером в Кении Microsoft работает над подключением 450 хабов в стране.
Это сотрудничество увеличит спрос на космическую компанию Маска, у которой есть контракты с Министерством обороны США и NASA и потенциально может выйти на биржу в этом году.
По материалам:
Укрінформ
