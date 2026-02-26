Microsoft объявила о сотрудничестве со Starlink 26.02.2026, 00:53 — Технологии&Авто

Сотрудничество увеличит спрос на космическую компанию Илона Маска

Американская корпорация Microsoft объявила о сотрудничестве со спутниковым интернет-сервисом Starlink компании SpaceX Илона Маска по расширению связи по всему миру.

Об этом сообщает CNBC.

Что заявили в Microsoft

«Благодаря нашему сотрудничеству со Starlink, Microsoft объединяет подключение спутников на низкой околоземной орбите с моделями развертывания на уровне общин и партнерствами с местными экосистемами», — сообщила главный директор Microsoft по устойчивому развитию Мелани Накагава.

Она добавила, что в сотрудничестве со Starlink и интернет-провайдером в Кении Microsoft работает над подключением 450 хабов в стране.

Это сотрудничество увеличит спрос на космическую компанию Маска, у которой есть контракты с Министерством обороны США и NASA и потенциально может выйти на биржу в этом году.

