Microsoft объявила о сотрудничестве со Starlink
Американская корпорация Microsoft объявила о сотрудничестве со спутниковым интернет-сервисом Starlink компании SpaceX Илона Маска по расширению связи по всему миру.
Об этом сообщает CNBC.
Что заявили в Microsoft
«Благодаря нашему сотрудничеству со Starlink, Microsoft объединяет подключение спутников на низкой околоземной орбите с моделями развертывания на уровне общин и партнерствами с местными экосистемами», — сообщила главный директор Microsoft по устойчивому развитию Мелани Накагава.
Она добавила, что в сотрудничестве со Starlink и интернет-провайдером в Кении Microsoft работает над подключением 450 хабов в стране.
Это сотрудничество увеличит спрос на космическую компанию Маска, у которой есть контракты с Министерством обороны США и NASA и потенциально может выйти на биржу в этом году.
Поделиться новостью
Также по теме
Lincoln готовит внедорожник для конкуренции с «Гелендвагеном»
Китай инвестировал $530 млн в мозговые импланты
Как мороз влияет на запас хода электромобиля
Open-banking в фокусе: дискуссия экспертов во время FinYear 2026
У каждого второго авто в Украине есть история ДТП — что скрывает вторичка
США ускоряют производство стратегического бомбардировщика B-21 Raider, малозаметного для ПВО