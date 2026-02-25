У каждого второго авто в Украине есть история ДТП — что скрывает вторичка Сегодня 14:07 — Технологии&Авто

54,7% проверенных автомобилей в Украине имели повреждения разного уровня

Более половины автомобилей, проверенных в Украине, имеют зафиксированные повреждения. Некоторые из них побывали в таких серьезных авариях, что стоимость ремонта достигала половины рыночной цены авто или более. Часть таких машин могла быть признана «полной экономической потерей», но впоследствии снова появилась на рынке.

Об этом свидетельствует исследование компании carVertical на основе отчетов касательно истории транспортных средств.

Каждое второе авто — с повреждениями

По данным исследования, 54,7% проверенных автомобилей в Украине имели историю повреждений разного уровня.

В большинстве случаев речь идет о незначительных дефектах. В частности, 89,2% поврежденных автомобилей имели повреждения стоимостью до 20% от их рыночной цены. Это означает, что часто речь идет о косметическом или относительно легком ремонте.

Впрочем, риск наткнуться на серьезно битый автомобиль остается.

Серьезные аварии и «тоталы»

Исследование показало: 1,9% всех поврежденных автомобилей получили повреждения, стоимость которых составляла 50% или больше их рыночной цены.

Для моделей эконом-класса типа Dacia, Renault или Peugeot это могут быть несколько тысяч евро. В случае премиальных брендов — таких как BMW или Mercedes-Benz — восстановление может стоить десятки тысяч евро.

Во многих случаях такой ремонт экономически нецелесообразен. Именно поэтому некоторые продавцы выбирают самый дешевый способ обновления и скрывают реальную историю авто.

После аварии страховщики часто предлагают владельцам выбор — ремонт авто или компенсация. Некоторые продавцы пользуются этой возможностью, чтобы подешевле отремонтировать транспортное средство и быстро его перепродать", — объясняет Матас Бузелис, специалист carVertical по исследованиям авторынка.

«Списанные» авто ввозятся в другие страны

В Украине транспортное средство квалифицируется как «физически уничтоженное», когда его ремонт технически невозможен или экономически нецелесообразен.

Однако на практике такие машины часто покупают на аукционах, минимально ремонтируют и продают в других странах.

Читайте также Porsche и Rolls-Royce: сколько люксовых авто ввезли в Украину

Из-за отсутствия единой европейской системы контроля часть списанных авто фактически «исчезает» из реестров ЕС. По оценкам, речь идет о 3,5 млн. транспортных средств ежегодно. Часть из них продолжает ездить по дорогам других государств, другие разбирают на детали.

Новые правила ЕС должны объединить национальные системы регистрации, чтобы усилить надзор за такими автомобилями.

В каких странах больше всего серьезно поврежденных авто

Доля сильно поврежденных машин разнится по странам Европы.

Самые высокие показатели зафиксированы в:

Италии — 7,8% авто с повреждениями свыше 50% стоимости;

Германии — 7,7%;

Швеции — 5,8%;

Испании — 4,5%.

При этом в Германии — самая низкая доля авто с незначительными повреждениями (до 20% стоимости) среди исследованных стран — 68%.

Читайте также Таможенники выявили схему с ввозом авто под видом «гуманитарки»

Поскольку эти государства являются крупными автоэкспортерами, распространенный стереотип об «идеальном состоянии» машин из Западной Европы не всегда соответствует реальности.

Покупка без проверки — это риск

Автомобиль может менять владельцев и страны эксплуатации несколько раз. Поэтому проверка истории — первый шаг перед покупкой подержанного авто.

Ведь на вторичном рынке привлекательная цена может скрывать непростую историю. И без подробной проверки она становится риском для нового владельца.

Ранее мы сообщали , что в Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно используется в ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.