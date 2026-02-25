Батареи электромобилей стареют медленнее, чем ожидалось: новое исследование 25.02.2026, 01:25 — Технологии&Авто

Деградация аккумуляторов не является системным риском, как считали когда-то

Компания Generational, которая оценивает состояние аккумуляторов электромобилей, собрала данные из более чем 8000 электромобилей, протестированных в 2025 году. Большинство протестированных автомобилей имели исправные аккумуляторы с близкой к их начальной емкости.

«Деградация аккумуляторов не является системным риском, которым ее когда-то считали. Реальные данные показывают, что большинство аккумуляторов электромобилей легко превышают гарантийные пороги, даже при большем возрасте и пробеге», — говорится в отчете компании.

Показатели по возрасту автомобиля

В большинстве случаев аккумулятор, вероятно, способен превысить срок службы транспортного средства.

Средний балл был на удивление высоким: 95,15%. В исследовании приняли участие более 8000 электромобилей от 36 брендов в возрасте от 1 до 12 лет и с пробегом до 220 000 км.

Общий набор данных смещается в сторону младших электромобилей, которым было пять или менее лет, что помогает объяснить высокий средний показатель. Однако, если посмотреть на распределение состояния транспортных средств по возрасту, становится ясно, что даже более старые электромобили держатся достаточно хорошо.

Среднее состояние аккумулятора электромобилей в возрасте 2−3 лет составляло 96,94%, снижаясь до 95,17% в 3−4-летних электромобилях и снижаясь до 85,04% в электромобилях в возрасте 8−12 лет.

Однако, Generational также отмечает, что диапазон возможных результатов расширяется со старением транспортных средств. Компания отмечает, что 1% автомобилей с самыми низкими показателями в возрастной категории 4−5 лет вернули не более 80% своей начальной емкости аккумулятора.

В Generational утверждают, что пробег также не является идеальным маркером состояния аккумулятора. Электромобили с пробегом более 160 000 км все еще часто демонстрируют от 88 до 95% своей начальной емкости, независимо от возраста.

Главный вывод Generational состоит в том, что для обеспечения лучшей прозрачности покупок б/у электромобилей и повышения остаточной стоимости необходимы более широкие испытания состояния аккумуляторов.

