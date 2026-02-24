0 800 307 555
ру
OpenAI планирует израсходовать $600 млрд на вычисления до 2030 года

Технологии&Авто
Разработчик ChatGPT готовит почву для возможного IPO
Компания OpenAI планирует направить около $600 млрд на вычислительные мощности до 2030 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, разработчик ChatGPT готовит почву для возможного IPO, которое может оценить компанию до $1 трлн.

Финансовые результаты за 2025 год

В то же время финансовые результаты за 2025 год превысили ожидания: выручка OpenAI составила $13 млрд против прогнозируемых $10 млрд. Расходы за год составили $8 млрд, что ниже запланированных $9 млрд.
На этом фоне производитель чипов Nvidia приближается к инвестиции в $30 млрд в OpenAI. В рамках раунда финансирования стартап хочет привлечь более $100 млрд, что может оценить компанию примерно в $830 млрд.
Компания, которую поддерживает Microsoft, ожидает, что к 2030 году ее совокупная выручка превысит $280 млрд, причем доходы почти поровну распределятся между потребительским и корпоративным сегментами. Об этом ранее сообщал CNBC.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в 2025 году заявлял, что компания готова инвестировать до $1,4 трлн в создание 30 гигаватт вычислительных мощностей — этого достаточно для обеспечения электроэнергией около 25 млн домохозяйств в США.
Также издание The Information сообщило, что расходы на обработку запросов пользователей и работу моделей ИИ в 2025 году выросли в четыре раза. В результате скорректированная валовая маржа OpenAI снизилась до 33% по сравнению с 40% годом ранее.
По материалам:
ain
OpenAIИИ
