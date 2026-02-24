Цены на DDR5 в Европе стали снижаться, несмотря на дефицит памяти Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Розничные цены на модули DDR5 в Европе демонстрируют первые признаки понижения

Розничные цены на модули DDR5 в Европе демонстрируют первые признаки понижения после резкого роста в конце 2025 года. Несмотря на глобальный дефицит DRAM и рекордные цены в США, в отдельных странах ЕС стоимость комплекта 32 ГБ DDR5−6000/6400 постепенно корректируется вниз.

Как менялись цены на DDR5 в ЕС

Как сообщает Tom’s Hardware, согласно обнародованным в сообществе энтузиастам ПК графикам, средняя цена комплекта 32 ГБ DDR5 в ЕС с конца июля 2025 года до начала осени держалась на уровне €95-€100. Впрочем, уже с октября начался резкий рост, который ускорился в ноябре и достиг пика в начале февраля 2026 года — около €430-€470 в среднем.

Текущее снижение в Европе может свидетельствовать, что розничные цены достигли предела, негативно влияющего на спрос., Зображення: PC Master Race

В конце анализируемого периода обе линии (средняя и минимальная цена) начали демонстрировать спад. Это может свидетельствовать как о краткосрочной коррекции после ценового скачка, так и о постепенной стабилизации рынка.

В то же время, следует учитывать, что такие обобщенные графики не всегда содержат детали относительно конкретных моделей, стран или включения НДС, что затрудняет полную оценку ситуации.

Началась ли настоящая коррекция

Текущее снижение в Европе может свидетельствовать, что розничные цены достигли предела, что негативно влияет на спрос. Высокая стоимость комплектов DDR5 могла заставить покупателей откладывать обновления ПК или выбирать конфигурации с меньшим объемом памяти.

Если тенденция сохранится, это станет первым шагом к постепенной стабилизации рынка. Однако эксперты не ожидают быстрого возвращения к ценам уровня 2024-начала 2025 года.

