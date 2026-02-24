0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на DDR5 в Европе стали снижаться, несмотря на дефицит памяти

Технологии&Авто
15
Розничные цены на модули DDR5 в Европе демонстрируют первые признаки понижения
Розничные цены на модули DDR5 в Европе демонстрируют первые признаки понижения
Розничные цены на модули DDR5 в Европе демонстрируют первые признаки понижения после резкого роста в конце 2025 года. Несмотря на глобальный дефицит DRAM и рекордные цены в США, в отдельных странах ЕС стоимость комплекта 32 ГБ DDR5−6000/6400 постепенно корректируется вниз.

Как менялись цены на DDR5 в ЕС

Как сообщает Tom’s Hardware, согласно обнародованным в сообществе энтузиастам ПК графикам, средняя цена комплекта 32 ГБ DDR5 в ЕС с конца июля 2025 года до начала осени держалась на уровне €95-€100. Впрочем, уже с октября начался резкий рост, который ускорился в ноябре и достиг пика в начале февраля 2026 года — около €430-€470 в среднем.
Текущее снижение в Европе может свидетельствовать, что розничные цены достигли предела, негативно влияющего на спрос.
Текущее снижение в Европе может свидетельствовать, что розничные цены достигли предела, негативно влияющего на спрос., Зображення: PC Master Race
В конце анализируемого периода обе линии (средняя и минимальная цена) начали демонстрировать спад. Это может свидетельствовать как о краткосрочной коррекции после ценового скачка, так и о постепенной стабилизации рынка.
В то же время, следует учитывать, что такие обобщенные графики не всегда содержат детали относительно конкретных моделей, стран или включения НДС, что затрудняет полную оценку ситуации.

Началась ли настоящая коррекция

Текущее снижение в Европе может свидетельствовать, что розничные цены достигли предела, что негативно влияет на спрос. Высокая стоимость комплектов DDR5 могла заставить покупателей откладывать обновления ПК или выбирать конфигурации с меньшим объемом памяти.
Если тенденция сохранится, это станет первым шагом к постепенной стабилизации рынка. Однако эксперты не ожидают быстрого возвращения к ценам уровня 2024-начала 2025 года.
По материалам:
double.news
Технологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems