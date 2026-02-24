Nothing официально раскрыла дизайн смартфона Phone (4a) Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Презентация состоится 5 марта, в тот же день, когда свое мероприятие проведет компания Apple

Компания Nothing продолжает проводить стратегию постепенного раскрытия своих новинок, на этот раз сосредоточив внимание на визуальной составляющей будущего устройства. Официальные изображения показывают эволюцию фирменного стиля, где прозрачные элементы и подсветка остаются центральными элементами идентичности бренда.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу компании Nothing в соцсети X.

Бренд Nothing официально представил дизайн задней панели своего нового смартфона Phone (4a). Хотя полноценная премьера запланирована на 5 марта 2026 года, производитель решил не держать внешний вид в секрете, подтвердив многие предварительные догадки аналитиков, пишет 24 Канал.

Что известно о будущем Nothing Phone (4a)

Устройства внешне выглядит сбалансированным, сохраняя при этом характерную для марки эстетику, которая уже успела стать узнаваемой на рынке мобильных устройств.

Nothing Phone (4a), Фото Nothing

Одной из самых интересных деталей обновленного дизайна стало изменение расположения фирменных световых индикаторов. Система Glyph, ранее занимавшая значительную часть задней поверхности, теперь сосредоточена справа в виде матричной панели Glyph Bar. Она состоит из 63 отдельных мини-светодиодов, выстроенных в вертикальную колонку, сформированную из небольших квадратиков.

Это решение позволяет сохранить функциональность визуальных уведомлений, одновременно придавая смартфону более лаконичный и современный вид, хотя это явно понравится не всем.

Основной упор в дизайне сделан на модуле камер и полупрозрачной структуре корпуса, что открывает вид на внутренние компоненты устройства.

Несмотря на то, что до официального мероприятия остается определенное время, в сети уже появились детальные технические характеристики модели. Смартфон получит AMOLED-дисплей диагональю 6.7 дюйма. Экран будет поддерживать высокое разрешение и частоту обновления изображения на уровне 120 герц, что обеспечит плавность интерфейса и качественную картинку в играх и при просмотре мультимедийного контента, пишет Gizmochina

Производительность Phone (4a) будет базироваться на чипсете Snapdragon 7s Gen 4. Ожидается, что производитель предложит конфигурации с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти.

Для хранения данных пользователи смогут выбрать варианты с накопителем емкостью 128 или 256 гигабайт. Отдельное внимание уделили автономности: аппарат оснастят батареей на 5400 миллиампер-часов, а скорость зарядки составит 50 ватт. Корпус устройства получит защиту от пыли и влаги по IP65.

Nothing планирует выпустить смартфон в четырех цветовых решениях: классических черном и белом, а также новых для линейки синем и розовом цветах.

Камеры

Фотовозможности смартфона будут представлены тройной основной камерой:

главный модуль будет иметь разрешение 50 мегапикселей;

такое же разрешение у 50 мегапикселей получит и телеобъектив, который обеспечит 3.5-кратное оптическое приближение;

будет дополнять эту систему ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей.

Дата презентации

Презентация состоится 5 марта, в тот же день, когда свое мероприятие проведет компания Apple.

Следует также напомнить, что, по словам Карла Пея, руководителя компании, в 2026 году ожидается определенное повышение цен на новые модели смартфонов бренда. При этом выход флагманского Phone (4) в этом году не планируется, поэтому бюджетный Phone (4a) станет главной новинкой сезона для фанатов марки.

По материалам:

