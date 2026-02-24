0 800 307 555
ру
Lamborghini отказалась от полностью электрического суперкара

26
Lamborghini делает ставку на гибриды
Lamborghini отказалась от планов выпуска серийной версии своего полностью электрического суперкара Lanzador, который ранее планировали представить в 2029 году.
Об этом пишет The Sunday Times.

Почему компания изменила стратегию

По словам генерального директора Стефана Винкельманна, интерес клиентов бренда к полностью электрическим моделям оказался «почти нулевым». Решение о сворачивании проекта было принято еще в конце прошлого года, однако публично об этом сообщили только сейчас.
Производитель не отказывается полностью от идеи электрокара
Руководитель компании объяснил, что современные электромобили не способны обеспечить тот самый эмоциональный опыт, который ждут покупатели Lamborghini. В частности, речь идет о характерном звуке двигателя и ощущениях от управления, что является важной частью ДНК бренда. Само отсутствие звука, по его мнению, могло повлиять на слабый спрос.

Фокус на гибридной линейке

Вместо этого компания сосредоточится на развитии подключаемых гибридов. К 2030 году вся модельная линейка Lamborghini будет состоять из гибридных автомобилей, включая такие модели, как Lamborghini Revuelto и Lamborghini Urus.
В то же время производитель не отказывается полностью от идеи электрокара — возврат к ней возможен в будущем, когда рынок и технологии будут готовы.
По материалам:
mezha.media
Авто
