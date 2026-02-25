0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай инвестировал $530 млн в мозговые импланты

Технологии&Авто
6
Китайские стартапы инвестируют в мозговые импланты
Китайские стартапы инвестируют в мозговые импланты
Китай активно инвестирует в мозговые импланты и хочет стать мировым лидером в нейротехнологиях.
Об этом сообщает TechCrunch.

Два направления развития

Индустрия нейрокомпьютерных интерфейсов (НКИ) в Китае демонстрирует быстрый рост, а именно через государственную поддержку, масштабирование клинических исследований и рост частных инвестиций. На рынке работают стартапы двух направлений:
  • имплантированные НКИ — мозговые чипы, хирургически устанавливаемые для прямого считывания нейронной активности;
  • неинвазивные интерфейсы — гарнитуры, повязки или ультразвуковые системы, считывающие сигналы без операции. Они менее точны, но считаются более безопасными и простыми для масштабирования.
Среди предпринимателей — Феникс Пенг, основатель компаний NeuroXess (имплантированные решения) и Gestala (неинвазивные ультразвуковые технологии). По его словам, отдельные провинции уже устанавливают тарифы на медицинские услуги, связанные с НКИ. Это может ускорить добавление таких процедур в систему государственного медицинского страхования.

Объем рынка и прогнозы

По оценкам TechCrunch, в 2025 году объем рынка НКИ в Китае превысил $530 млн. Прогнозы предполагают рост до более чем $17,3 млрд к 2040 году.
В августе 2025 года Министерство промышленности Китая вместе с шестью другими ведомствами обнародовало план развития НКИ. Документ предусматривает:
  • достижение ключевых технических этапов к 2027 году;
  • формирование единых отраслевых стандартов;
  • создание полной производственной цепи к 2030 году;
  • поддержку специализированных малых и средних компаний.
Пенг называет четыре фактора, способствующих развитию отрасли:
  1. Государственная политика и финансирование стартапов.
  2. Доступ к большим клиническим ресурсам и относительно низкая стоимость исследований.
  3. Развитая производственная база — от микрочипов и ИИ до медицинского оборудования.
  4. Рост стратегических инвестиций со стороны государственных и частных фондов.
Среди активных игроков рынка — Neuracle, NeuralMatrix, BrainCo, Bo Rui Kang Tech, Aoyi Tech, Brainland Tech и Zhiran Medical. Они работают как над имплантированными, так и над неинвазивными решениями.
По материалам:
vctr.media
КитайИнвестицииТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems