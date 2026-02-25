Китай инвестировал $530 млн в мозговые импланты
Китай активно инвестирует в мозговые импланты и хочет стать мировым лидером в нейротехнологиях.
Об этом сообщает TechCrunch.
Два направления развития
Индустрия нейрокомпьютерных интерфейсов (НКИ) в Китае демонстрирует быстрый рост, а именно через государственную поддержку, масштабирование клинических исследований и рост частных инвестиций. На рынке работают стартапы двух направлений:
- имплантированные НКИ — мозговые чипы, хирургически устанавливаемые для прямого считывания нейронной активности;
- неинвазивные интерфейсы — гарнитуры, повязки или ультразвуковые системы, считывающие сигналы без операции. Они менее точны, но считаются более безопасными и простыми для масштабирования.
Среди предпринимателей — Феникс Пенг, основатель компаний NeuroXess (имплантированные решения) и Gestala (неинвазивные ультразвуковые технологии). По его словам, отдельные провинции уже устанавливают тарифы на медицинские услуги, связанные с НКИ. Это может ускорить добавление таких процедур в систему государственного медицинского страхования.
Объем рынка и прогнозы
По оценкам TechCrunch, в 2025 году объем рынка НКИ в Китае превысил $530 млн. Прогнозы предполагают рост до более чем $17,3 млрд к 2040 году.
В августе 2025 года Министерство промышленности Китая вместе с шестью другими ведомствами обнародовало план развития НКИ. Документ предусматривает:
- достижение ключевых технических этапов к 2027 году;
- формирование единых отраслевых стандартов;
- создание полной производственной цепи к 2030 году;
- поддержку специализированных малых и средних компаний.
Пенг называет четыре фактора, способствующих развитию отрасли:
- Государственная политика и финансирование стартапов.
- Доступ к большим клиническим ресурсам и относительно низкая стоимость исследований.
- Развитая производственная база — от микрочипов и ИИ до медицинского оборудования.
- Рост стратегических инвестиций со стороны государственных и частных фондов.
Среди активных игроков рынка — Neuracle, NeuralMatrix, BrainCo, Bo Rui Kang Tech, Aoyi Tech, Brainland Tech и Zhiran Medical. Они работают как над имплантированными, так и над неинвазивными решениями.
Поделиться новостью
Также по теме
Китай инвестировал $530 млн в мозговые импланты
Батареи электромобилей стареют медленнее, чем ожидалось: новое исследование
OpenAI планирует израсходовать $600 млрд на вычисления до 2030 года
Lamborghini отказалась от полностью электрического суперкара
Какие ИИ помогает в финсекторе: кейсы экспертов
Nothing официально раскрыла дизайн смартфона Phone (4a)