Китай инвестировал $530 млн в мозговые импланты

Китайские стартапы инвестируют в мозговые импланты

Китай активно инвестирует в мозговые импланты и хочет стать мировым лидером в нейротехнологиях.

Об этом сообщает TechCrunch.

Два направления развития

Индустрия нейрокомпьютерных интерфейсов (НКИ) в Китае демонстрирует быстрый рост, а именно через государственную поддержку, масштабирование клинических исследований и рост частных инвестиций. На рынке работают стартапы двух направлений:

имплантированные НКИ — мозговые чипы, хирургически устанавливаемые для прямого считывания нейронной активности;

неинвазивные интерфейсы — гарнитуры, повязки или ультразвуковые системы, считывающие сигналы без операции. Они менее точны, но считаются более безопасными и простыми для масштабирования.

Среди предпринимателей — Феникс Пенг, основатель компаний NeuroXess (имплантированные решения) и Gestala (неинвазивные ультразвуковые технологии). По его словам, отдельные провинции уже устанавливают тарифы на медицинские услуги, связанные с НКИ. Это может ускорить добавление таких процедур в систему государственного медицинского страхования.

Объем рынка и прогнозы

По оценкам TechCrunch, в 2025 году объем рынка НКИ в Китае превысил $530 млн. Прогнозы предполагают рост до более чем $17,3 млрд к 2040 году.

В августе 2025 года Министерство промышленности Китая вместе с шестью другими ведомствами обнародовало план развития НКИ. Документ предусматривает:

достижение ключевых технических этапов к 2027 году;

формирование единых отраслевых стандартов;

создание полной производственной цепи к 2030 году;

поддержку специализированных малых и средних компаний.

Пенг называет четыре фактора, способствующих развитию отрасли:

Государственная политика и финансирование стартапов. Доступ к большим клиническим ресурсам и относительно низкая стоимость исследований. Развитая производственная база — от микрочипов и ИИ до медицинского оборудования. Рост стратегических инвестиций со стороны государственных и частных фондов.

Среди активных игроков рынка — Neuracle, NeuralMatrix, BrainCo, Bo Rui Kang Tech, Aoyi Tech, Brainland Tech и Zhiran Medical. Они работают как над имплантированными, так и над неинвазивными решениями.

