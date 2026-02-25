ТОП-10 самых популярных статусных автомобилей
В 2025 году самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса стала BMW 5 серии. За весь год модель показала рост на 26,2% и обеспечила себе долю рынка в 14,4%.
Об этом сообщает Focus2Move.
Победитель был весьма ожидаемым, ведь BMW 5 серии считается «эталонным» бизнес-седаном, сочетающим спортивную управляемость, высокий уровень комфорта, передовые технологии и мощные двигатели.
Этот автомобиль пользуется огромной популярностью в Украине, несмотря на то, что цена «кусается» (ведь все авто бизнес-класса — недешевое удовольствие). В Украине новый BMW 5 Серии можно приобрести по цене около 2,8 млн гривен.
Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет 13,6%. На третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-класс с долей 13%.
ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса
- BMW 5 серии.
- Audi A6.
- Mercedes-Benz E-класс.
- BYD Han.
- Toyota Crown.
- Hyundai Grandeur.
- Hongqi E-QM5.
- Chery Fulvin A9.
- Genesis G80.
- BMW 7 серии.
