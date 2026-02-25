ТОП-10 самых популярных статусных автомобилей Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных статусных автомобилей

В 2025 году самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса стала BMW 5 серии. За весь год модель показала рост на 26,2% и обеспечила себе долю рынка в 14,4%.

Об этом сообщает Focus2Move

Победитель был весьма ожидаемым, ведь BMW 5 серии считается «эталонным» бизнес-седаном, сочетающим спортивную управляемость, высокий уровень комфорта, передовые технологии и мощные двигатели.

Этот автомобиль пользуется огромной популярностью в Украине, несмотря на то, что цена «кусается» (ведь все авто бизнес-класса — недешевое удовольствие). В Украине новый BMW 5 Серии можно приобрести по цене около 2,8 млн гривен.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет 13,6%. На третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-класс с долей 13%.

ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса

BMW 5 серии. Audi A6. Mercedes-Benz E-класс. BYD Han. Toyota Crown. Hyundai Grandeur. Hongqi E-QM 5 . Chery Fulvin A9. Genesis G80. BMW 7 серии.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.