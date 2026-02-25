0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых популярных статусных автомобилей

Технологии&Авто
28
ТОП-10 самых популярных статусных автомобилей
ТОП-10 самых популярных статусных автомобилей
В 2025 году самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса стала BMW 5 серии. За весь год модель показала рост на 26,2% и обеспечила себе долю рынка в 14,4%.
Об этом сообщает Focus2Move.
Победитель был весьма ожидаемым, ведь BMW 5 серии считается «эталонным» бизнес-седаном, сочетающим спортивную управляемость, высокий уровень комфорта, передовые технологии и мощные двигатели.
Этот автомобиль пользуется огромной популярностью в Украине, несмотря на то, что цена «кусается» (ведь все авто бизнес-класса — недешевое удовольствие). В Украине новый BMW 5 Серии можно приобрести по цене около 2,8 млн гривен.
Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет 13,6%. На третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-класс с долей 13%.

ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса

  1. BMW 5 серии.
  2. Audi A6.
  3. Mercedes-Benz E-класс.
  4. BYD Han.
  5. Toyota Crown.
  6. Hyundai Grandeur.
  7. Hongqi E-QM5.
  8. Chery Fulvin A9.
  9. Genesis G80.
  10. BMW 7 серии.
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems