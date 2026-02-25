0 800 307 555
США ускоряют производство стратегического бомбардировщика B-21 Raider, малозаметного для ПВО

Технологии&Авто
B-21 Raider
B-21 Raider, news.northropgrumman.com
Американская компания Northrop Grumman сообщила об ускорении производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который позиционируется как первый в мире самолет шестого поколения.
Об этом говорится в релизе компании.
«Сильные показатели программы B-21 означают, что наша команда Northrop Grumman и Воздушных сил США готова ускорить производство этой системы для нашей страны», — заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.
Northrop Grumman инвестировала более $5 млрд в цифровую инженерию и производственную инфраструктуру программы B-21, что позволило сократить время сертификации программного обеспечения на 50%.
«Мы продемонстрировали стабильно высокие результаты B-21 во время наземных и летных испытаний в партнерстве с Воздушными силами США. Northrop Grumman спроектировала и построила самый современный в мире малозаметный бомбардировщик, обеспечивая воздушную мощь США на дальнюю перспективу», — отметил вице-президента корпорации Джонс Arops.

Инвестиции и испытания

В компании отметили, что несколько самолетов B-21 уже проходят лётные испытания, а результаты превышают ожидания цифрового моделирования. Первый B-21 планируют передать на авиабазу Ellsworth в 2027 году.
Ранее сообщалось, B-21 Raider стал первым новым американским стелс-бомбардировщиком (с технологиями малозаметности для радаров и систем ПВО) за последние 30 лет. Northrop Grumman впервые показала его силуэт в 2015 году, а официальная презентация была проведена в декабре 2022 года на заводе компании в Палмдейле, штат Калифорния.
