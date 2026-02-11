Автогражданка в «Дії»: как проверить статус и что делать, если полис не появился Сегодня 09:15 — Страхование

Электронный полис у «Дії» имеет юридическую силу

В мобильном приложении «Дія» для пользователей доступна автогражданка. Полис можно проверить с любого смартфона, где установлено «Дія». С помощью QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре.

«Дія» собрала ответы на самые распространенные вопросы водителей.

Где найти полис и как проверить статус

Бумажные документы или PDF больше не требуются. Откройте техпаспорт автомобиля в «Дії» — статус автогражданки отображается цветовой меткой:

зеленый — полис действительный;

желтый — данные требуют уточнения, полис временно недействителен.

Когда полис появляется в «Дії»

Электронный полис отображается на следующий день после того, как страховая компания внесет его в Центральную базу МТСБУ.

Проверить актуальный статус можно также на официальном сайте МТСБУ — государственном реестре автогражданки.

Что делать, если полис есть у МТСБУ, но не отражается в «Дії»

Самая распространенная причина — ошибки в данных. Проверьте:

совпадает ли VIN-код;

правильно ли указан номер авто в полисе на сайте МТСБУ.

Если нет неточностей, обратитесь в страховую компанию для исправления. Если все данные верны, переавторизуйтесь в приложении «Дія».

Отображается ли полис у пользователя, который не является владельцем авто

Да. Для этого владелец должен добавить вас как надлежащего пользователя.

Как это сделать: Дія → Сервисы → Водители → Шеринг авто.

После этого техпаспорт и страховка автоматически появятся в вашем приложении.

Является ли е-автогражданка официальным документом

Да, электронный полис в «Дії» имеет юридическую силу. Это закреплено постановлением Кабмина № 1453 от 29 декабря 2021 года. Цифровое свидетельство подтверждает наличие страховки и может использоваться при проверках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.