Автогражданка в «Дії»: как проверить статус и что делать, если полис не появился
В мобильном приложении «Дія» для пользователей доступна автогражданка. Полис можно проверить с любого смартфона, где установлено «Дія». С помощью QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре.
«Дія» собрала ответы на самые распространенные вопросы водителей.
Где найти полис и как проверить статус
Бумажные документы или PDF больше не требуются. Откройте техпаспорт автомобиля в «Дії» — статус автогражданки отображается цветовой меткой:
- зеленый — полис действительный;
- желтый — данные требуют уточнения, полис временно недействителен.
Когда полис появляется в «Дії»
Электронный полис отображается на следующий день после того, как страховая компания внесет его в Центральную базу МТСБУ.
Проверить актуальный статус можно также на официальном сайте МТСБУ — государственном реестре автогражданки.
Что делать, если полис есть у МТСБУ, но не отражается в «Дії»
Самая распространенная причина — ошибки в данных. Проверьте:
- совпадает ли VIN-код;
- правильно ли указан номер авто в полисе на сайте МТСБУ.
Если нет неточностей, обратитесь в страховую компанию для исправления. Если все данные верны, переавторизуйтесь в приложении «Дія».
Отображается ли полис у пользователя, который не является владельцем авто
Да. Для этого владелец должен добавить вас как надлежащего пользователя.
Как это сделать: Дія → Сервисы → Водители → Шеринг авто.
После этого техпаспорт и страховка автоматически появятся в вашем приложении.
Является ли е-автогражданка официальным документом
Да, электронный полис в «Дії» имеет юридическую силу. Это закреплено постановлением Кабмина № 1453 от 29 декабря 2021 года. Цифровое свидетельство подтверждает наличие страховки и может использоваться при проверках.
