0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автогражданка в «Дії»: как проверить статус и что делать, если полис не появился

Страхование
32
Электронный полис у «Дії» имеет юридическую силу
Электронный полис у «Дії» имеет юридическую силу
В мобильном приложении «Дія» для пользователей доступна автогражданка. Полис можно проверить с любого смартфона, где установлено «Дія». С помощью QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре.
«Дія» собрала ответы на самые распространенные вопросы водителей.

Где найти полис и как проверить статус

Бумажные документы или PDF больше не требуются. Откройте техпаспорт автомобиля в «Дії» — статус автогражданки отображается цветовой меткой:
  • зеленый — полис действительный;
  • желтый — данные требуют уточнения, полис временно недействителен.

Когда полис появляется в «Дії»

Электронный полис отображается на следующий день после того, как страховая компания внесет его в Центральную базу МТСБУ.
Проверить актуальный статус можно также на официальном сайте МТСБУ — государственном реестре автогражданки.

Что делать, если полис есть у МТСБУ, но не отражается в «Дії»

Самая распространенная причина — ошибки в данных. Проверьте:
  • совпадает ли VIN-код;
  • правильно ли указан номер авто в полисе на сайте МТСБУ.
Если нет неточностей, обратитесь в страховую компанию для исправления. Если все данные верны, переавторизуйтесь в приложении «Дія».

Отображается ли полис у пользователя, который не является владельцем авто

Да. Для этого владелец должен добавить вас как надлежащего пользователя.
Как это сделать: Дія → Сервисы → Водители → Шеринг авто.
После этого техпаспорт и страховка автоматически появятся в вашем приложении.

Является ли е-автогражданка официальным документом

Да, электронный полис в «Дії» имеет юридическую силу. Это закреплено постановлением Кабмина № 1453 от 29 декабря 2021 года. Цифровое свидетельство подтверждает наличие страховки и может использоваться при проверках.
По материалам:
Finance.ua
АвтогражданкаСтрахованиеАвтострахованиеАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems