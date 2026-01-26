Выплаты по автогражданке выросли вдвое: средний срок Сегодня 16:12 — Страхование

Средний срок урегулирования ущерба по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в Украине (ОСГПО) в пределах прямого урегулирования за январь-сентябрь 2025 года составил 29 дней, что почти вдвое быстрее, чем по стандартной процедуре.

С 2026 года прямое урегулирование стало обязательным для всех договоров ОСАГО в Украине. Теперь пострадавшие после ДТП получают выплату непосредственно от своей страховой компании, а не от страховщика виновника, пишет Дело

Для ускорения работы системы прямого урегулирования ущерба был изменен подход к взаиморасчетам между страховщиками, в частности, путем внедрения классификации случаев по размеру выплат:

І класс — до 100 тыс. грн;

ІІ класс — более 100 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в настоящее время доля требований в рамках прямого урегулирования превышает 21% от общего количества заявлений по ущербу имуществу, а средний размер выплаты составляет 44 тыс. грн. Количество обращений в «свою» страховую компанию возросло с 618 в январе до 4 260 в сентябре 2025 года, а общее количество урегулирований за январь-сентябрь 2025 года составляет 17 404 случаев.

Как объясняют страховщики, теперь система позволяет ускорить процесс: после сообщения о ДТП страховщик организует осмотр авто, оценку ущерба и возмещение из-за ремонта на СТО-партнерах или денежной выплаты до 250 тыс. грн.

Директор департамента урегулирования ущерба СК «Арсенал Страхование» Андрей Коваль объясняет, что раньше уровень сервиса страховщика для клиента почти не играл роли, однако теперь автогражданка работает в обе стороны: если ты виновник ДТП — твоя страховая компенсирует ущерб потерпевшему, если потерпевший — обращаешься к своей страховке.

Эксперты отмечают, что обязательное прямое урегулирование ОСАГО стало системным изменением для рынка: оно ускорило выплаты, сделало механизм прогнозируемым и удобной альтернативой классической модели, когда потерпевший обращался к страховщику виновника ДТП.

Об этом Напомним, в прошлом году вырос средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП. По итогам 2025 года средняя выплата достигла 45 050 грн, что на 33% больше, чем годом ранее.Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.

Средняя цена полиса в 2025 году составила 3162,67 грн. Это на 132% больше по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 1361,77 грн.

