В каких странах украинские водители чаще попадали в ДТП в 2025 году
По данным МСТБУ, в 2025 году за границей было урегулировано более 14,8 тысяч страховых случаев по «зеленой карте». Это на 6,8% меньше, чем в 2024 году.
Эксперты объясняют снижение числа урегулированных случаев сокращением объема заключенных договоров. Украинцы, долго находящиеся за границей, переходят на местную регистрацию автомобилей и оформляют страховые полисы в странах пребывания.
Больше всего ДТП среди украинских водителей в ЕС произошло в Польше — почти 5 тысяч случаев со средней выплатой около 2,4 тысяч евро.
В Германии зафиксировано 2,8 тысяч случаев, средняя выплата — 4,6 тысяч евро, а в Румынии — 865 случаев со средней выплатой 4,2 тысяч евро. Более высокие суммы компенсаций объясняют более дорогим ремонтом и медицинскими услугами в этих странах.
