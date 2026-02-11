Неочевидные привычки водителей, которые вредят авто
Действительно ли привычные действия автовладельцев могут вредить авто? В новом выпуске подкаста Finance.ua Страхование разбираем самые распространенные водительские привычки, которые незаметно приводят к дорогостоящему ремонту, и мифы, в которые до сих пор верят автовладельцы.
Также поговорим о страховом ремонте после ДТП: как он работает сегодня и из-за каких ошибок водители чаще всего остаются без выплат.
Гости выпуска:
✅ Денис Бабинин — автомастер и владелец сети СТО ID Service
✅ Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua
Вместе с экспертами выпуска обсудили:
🔵 Ежедневные привычки водителей и их влияние на авто: Чем грозит езда «на лампочке», почему не стоит мгновенно глушить двигатель и что не так с выворачиванием руля до упора.
🔵 Автомифы, в которые до сих пор верят водители: Вредит ли кондиционер двигателю и действительно частая мойка авто вызывает коррозию.
🔵 Новые правила страхового ремонта: что важно знать водителям. Как работает страховой ремонт после изменений в законодательстве, кто выбирает СТО, какие «страховые привычки» чаще всего ведут к отказу в выплате.
Этот выпуск — must watch для всех водителей, независимо от опыта.
👉 Смотрите полный выпуск подкаста на Youtube-канале Finance.ua Страхование и сохраните себе, чтобы не повторять дорогие ошибки.
По промокоду «idservice» получите скидку -1000 грн на Автогражданку.
* максимальная сумма скидки по промокоду 17%.
