Неочевидные привычки водителей, которые вредят авто

Действительно ли привычные действия автовладельцев могут вредить авто? В новом выпуске подкаста Finance.ua Страхование разбираем самые распространенные водительские привычки, которые незаметно приводят к дорогостоящему ремонту, и мифы, в которые до сих пор верят автовладельцы.

Также поговорим о страховом ремонте после ДТП: как он работает сегодня и из-за каких ошибок водители чаще всего остаются без выплат.

Гости выпуска:

Денис Бабинин — автомастер и владелец сети — автомастер и владелец сети СТО ID Service

✅ Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua

Вместе с экспертами выпуска обсудили:

🔵 Ежедневные привычки водителей и их влияние на авто: Чем грозит езда «на лампочке», почему не стоит мгновенно глушить двигатель и что не так с выворачиванием руля до упора.

🔵 Автомифы, в которые до сих пор верят водители: Вредит ли кондиционер двигателю и действительно частая мойка авто вызывает коррозию.

🔵 Новые правила страхового ремонта: что важно знать водителям. Как работает страховой ремонт после изменений в законодательстве, кто выбирает СТО, какие «страховые привычки» чаще всего ведут к отказу в выплате.

Этот выпуск — must watch для всех водителей, независимо от опыта.

