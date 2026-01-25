Средняя выплата по автогражданке составляет более 45 тыс. грн Сегодня 14:11 — Страхование

Выплаты по автогражданке выросли на 33%

В прошлом году вырос средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП. По итогам 2025 года средняя выплата достигла 45 050 грн, что на 33% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины, пишет «Укравтопром».

Как объясняют в МТСБУ, это связано с внедрением обновленных норм Закона об ОСАГО , удорожанием возобновляемого ремонта авто и увеличением количества ДТП.

Официальные данные МТСБУ

Стоимость страховки

Средняя цена полиса в 2025 году составила 3162,67 грн. Это на 132% больше по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 1361,77 грн.

«Упомянутый рост обусловлен не только общерыночными тенденциями, но и адаптацией страховых компаний к новым требованиям законодательства, что в частности привело к увеличению операционных расходов, связанных с урегулированием страховых случаев и сервисным сопровождением клиентов», — говорится в сообщении.

Несмотря на рост стоимости страхования, количество заключенных договоров ОСАГО осталось близким к показателям 2024 года — более 7,4 млн, сократившись всего на 7,7%.

Лидеры рынка

По итогам 2025 года больше всего заключенных договоров ОСАГО с «ТАС» — 1 515 338. Вторая и третья позиция по этому показателю у «Оранта» и «Княжа Виенна Иншуранс Групп».

Именно эти страховщики стали лидерами по количеству страховых премий.

Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки», Інфографіка: МТСБУ

В то же время, эти страховые компании в 2025 г. получили и урегулировали наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП:

«ТАС» — 23 735 требований на общую сумму 1,1 млрд грн;

«Оранта» — 21 369 требований на 857,9 млн грн;

«Княжая Виенна Иншуранс Групп» — 16 139 требований на 706,5 млн грн.

