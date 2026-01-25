0 800 307 555
Средняя выплата по автогражданке составляет более 45 тыс. грн

Страхование
20
Выплаты по автогражданке выросли на 33%
В прошлом году вырос средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП. По итогам 2025 года средняя выплата достигла 45 050 грн, что на 33% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины, пишет «Укравтопром».
Как объясняют в МТСБУ, это связано с внедрением обновленных норм Закона об ОСАГО, удорожанием возобновляемого ремонта авто и увеличением количества ДТП.
Официальные данные МТСБУ

Стоимость страховки

Средняя цена полиса в 2025 году составила 3162,67 грн. Это на 132% больше по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 1361,77 грн.
«Упомянутый рост обусловлен не только общерыночными тенденциями, но и адаптацией страховых компаний к новым требованиям законодательства, что в частности привело к увеличению операционных расходов, связанных с урегулированием страховых случаев и сервисным сопровождением клиентов», — говорится в сообщении.
Несмотря на рост стоимости страхования, количество заключенных договоров ОСАГО осталось близким к показателям 2024 года — более 7,4 млн, сократившись всего на 7,7%.

Лидеры рынка

По итогам 2025 года больше всего заключенных договоров ОСАГО с «ТАС» — 1 515 338. Вторая и третья позиция по этому показателю у «Оранта» и «Княжа Виенна Иншуранс Групп».
Именно эти страховщики стали лидерами по количеству страховых премий.
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки», Інфографіка: МТСБУ
В то же время, эти страховые компании в 2025 г. получили и урегулировали наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП:
  • «ТАС» — 23 735 требований на общую сумму 1,1 млрд грн;
  • «Оранта» — 21 369 требований на 857,9 млн грн;
  • «Княжая Виенна Иншуранс Групп» — 16 139 требований на 706,5 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Авто
multi app
