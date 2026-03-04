0 800 307 555
ру
Страховщики отменяют покрытие военных рисков в Персидском заливе

Страхование
28
Крупные морские страховые компании перестали страховать от военных рисков суда, находящиеся в Персидском заливе. Соответствующее решение было принято из-за эскалации конфликта с Ираном, что нарушило судоходство и повлекло за собой резкий рост стоимости некоторых видов грузоперевозок.
Об этом сообщает The Guardian.

Кто прекратил страхование

Решения приняли норвежские Gard и Skuld, британская NorthStandard, лондонский P&I Club и американский American Club. В этих компаниях сообщили, что с 5 марта будет приостановлено покрытие военных рисков, включающее расходы и ущерб судовладельцам, связанным с войной, терроризмом и пиратством в водах Ирана.

Ситуация в Ормузском проливе

В Ормузском проливе, расположенном рядом с Персидским заливом, в настоящее время находятся около 150 судов, в том числе танкеры для перевозки нефти и сжиженного природного газа. Ранее примерно три танкера получили повреждения.
Это, вероятно, еще больше оттолкнет судовладельцев от перехода через Персидский залив.

Расторжение контрактов

По словам руководителя глобального подразделения Marsh Маркуса Бейкера, несколько других страховых компаний совместно с лондонской Lloyd’s сообщили о расторжении договоров с клиентами. Это сделало, чтобы дать страховщикам время оценить риски на Ближнем Востоке и скорректировать тарифы.
Бейкер уточнил, что страховые тарифы могут вырасти на 50−100% или даже больше с 0,25% до 0,5% или 1% от стоимости застрахованного актива. Это сравнимо с рейтингом 5% после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году для судов, направлявшихся в Одессу.

Последствия для логистики и цен на нефть

Руководитель отдела рыночного анализа британской группы по управлению активами Rathbones Джон Вин-Эванс отметил, что повышение тарифов будет связано с изменением маршрутов судов и ростом цен на нефть.
«Любое повышение ставок будет связано с сочетанием изменения маршрута и более высокими ценами на нефть. Изменение маршрута предполагает более длительное пребывание в море, что уменьшает пропускную способность, и если грузы должны добраться туда до определенного времени, им приходится идти быстрее, что потребляет больше топлива», — добавил он.
По материалам:
Букви
СтрахованиеНефть
