Правительство обновило программу страхования бизнеса от военных рисков

Страхование
17
Предприниматель подает заявку на страхование военных рисков
Правительство усовершенствовало механизм страхования имущества бизнеса от военных рисков, который заработал с 1 января 2026 года. Рассказываем, что именно поменялось.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, первые пять заявок от бизнеса на эту программу уже в работе.
«Правительство в постоянном диалоге с бизнесом, общинами и регионами, поэтому мы совершенствуем этот механизм по дополнительным запросам от предпринимателей, которые получили за это время», — написала Свириденко.

Что изменилось в страховании военных рисков

Обновлены лимиты компенсации

Лимит возмещения — до 10 млн грн за имущество или до 1 млн грн компенсации страховой премии — теперь применяется к каждому юридическому лицу отдельно, а не к группе связанных компаний.

Расширено страховое покрытие

Теперь компенсация распространяется не только на недвижимость, но и на производственное оборудование. Речь идет о станках, аппаратах, инструментах и ​​другой технике, используемой в производственной деятельности.

Меньше бюрократии

Процедуру подачи заявки упростили. Для участия в программе больше не нужно предоставлять отчет об оценке имущества — предприниматель самостоятельно определяет сумму возможного ущерба.
Оценка пригодится только в случае фактического повреждения или уничтожения имущества.

Четко определены военные риски

Компенсация предоставляется не только при прямых ракетных или артиллерийских ударах.
Программа также покрывает ущерб от ударных волн, падения БПЛА, КАБов, обломков и других последствий опосредованного воздействия оружия.

На какое имущество распространяются изменения

Обновленный механизм действует по отношению к имуществу, поврежденному или уничтоженному начиная с 1 января 2026 года. Изменения стали результатом постоянного диалога правительства с бизнесом, общинами и регионами, уже имеющими практический опыт использования программы.
По-прежнему государственная поддержка работает в двух форматах:
  • прямая компенсация ущерба для бизнеса прифронтовых регионов;
  • частичная компенсация страховой премии для предприятий других регионов.
Программа страхования имущества от военных рисков является частью политики Сделано в Украине и администрируется Экспортно-кредитным агентством.
Заявку для бизнеса из прифронтовых регионов можно подать по ссылке. Больше информации о программе доступно на официальном сайте агентства.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
