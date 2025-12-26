Нацбанк пересмотрит правила платежеспособности страховщиков: что изменится с 2026 года
Национальный банк Украины внес изменения в требования по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков, приведя их в соответствие с новым законом Украины «О рейтинговании», который вступает в силу с 1 января 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новые требования к платежеспособности страховщиков
В частности, предусмотрена возможность использования в Украине публичных кредитных рейтингов, которые определены авторизованными рейтинговыми агентствами, основанными в иностранных государствах.
Вступающий в силу с 1 января 2026 года Закон «О рейтинговании» устанавливает процедуру авторизации рейтинговых агентств, планирующих определять публичные кредитные рейтинги в Украине, а также позволяет применять кредитные рейтинги иностранных агентств после их авторизации в Украине.
Документ также предусматривает годичный переходный период для использования действующих рейтингов эмитентов отдельных ценных бумаг. Кроме того, уточнен ряд положений с целью обеспечения их однозначного применения на практике.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 22 декабря 2025 года № 154, которое вступает в силу 1 января 2026 года.
