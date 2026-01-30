0 800 307 555
Каско 2026: покрытие, стоимость и скрытые условия

Страхование
27
Падение дерева, льда с крыши дома, пожар или «тотал» — такие риски трудно предсказать, но от них можно защитить ваше авто. Именно в таких ситуациях поможет каско — добровольное страхование, обеспечивающее комплексную защиту именно вашего автомобиля.
В новом видео на YouTube-канале Finance.ua Страхование рассказываем:
  • какие риски покрывает каско;
  • какие виды этого страхования существуют;
  • на что обратить внимание в договоре, чтобы гарантированно получить выплату;
  • сколько на самом деле стоит полис.
🎥 Смотрите полный разбор в видео на YouTube-канале Finance.ua Страхование.
Кстати, благодаря Finance.ua у вас есть отличная возможность оформить онлайн самый выгодный полис каско. Оставляйте заявку, и мы подберем для вас самые лучшие предложения.
КаскоСтрахованиеАвтострахование
