Каско 2026: покрытие, стоимость и скрытые условия Сегодня 10:30 — Страхование

Падение дерева, льда с крыши дома, пожар или «тотал» — такие риски трудно предсказать, но от них можно защитить ваше авто. Именно в таких ситуациях поможет каско — добровольное страхование, обеспечивающее комплексную защиту именно вашего автомобиля.

В новом видео на YouTube-канале Finance.ua Страхование рассказываем:

какие риски покрывает каско;

какие виды этого страхования существуют;

на что обратить внимание в договоре, чтобы гарантированно получить выплату;

сколько на самом деле стоит полис.

🎥 Смотрите полный разбор в видео на YouTube-канале Finance.ua Страхование.

Кстати, благодаря Finance.ua у вас есть отличная возможность оформить онлайн самый выгодный полис каско. Оставляйте заявку, и мы подберем для вас самые лучшие предложения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.