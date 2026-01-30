Каско 2026: покрытие, стоимость и скрытые условия
Падение дерева, льда с крыши дома, пожар или «тотал» — такие риски трудно предсказать, но от них можно защитить ваше авто. Именно в таких ситуациях поможет каско — добровольное страхование, обеспечивающее комплексную защиту именно вашего автомобиля.
В новом видео на YouTube-канале Finance.ua Страхование рассказываем:
- какие риски покрывает каско;
- какие виды этого страхования существуют;
- на что обратить внимание в договоре, чтобы гарантированно получить выплату;
- сколько на самом деле стоит полис.
🎥 Смотрите полный разбор в видео на YouTube-канале Finance.ua Страхование.
Кстати, благодаря Finance.ua у вас есть отличная возможность оформить онлайн самый выгодный полис каско. Оставляйте заявку, и мы подберем для вас самые лучшие предложения.
Поделиться новостью
Также по теме
Каско 2026: покрытие, стоимость и скрытые условия
Выплаты по автогражданке выросли вдвое: средний срок
Средняя выплата по автогражданке составляет более 45 тыс. грн
Нацбанк пересмотрит правила платежеспособности страховщиков: что изменится с 2026 года
Максимальная скидка года — 30% на страхование от Finance.ua. Страхование
В «Дія» запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ