🎄 Время новогодних чудес и максимальной выгоды!
С 25 по 30 декабря действуют максимальные скидки года на страхование. Активируйте их по промокоду DYVO — и платите меньше:
🚙 -20% на Автогражданку
🌍 -30% на Зеленую карту от ТАС
✈️ до -250 грн на Туристическое страхование
Только несколько дней, чтобы оформить страхование на выгодных условиях года.
Новогодние чудеса — это когда экономия реальна.
Чтобы воспользоваться предложением, переходите по ссылкам:
Автогражданка
Зеленая карта
Туристическое страхование
Почему украинцы выбирают страхование на Finance.ua:
✅ Оплата частями без переплат (от mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
✅ Дополнительные скидки, бонусы и подарки;
✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
✅ Постоянная поддержка и прозрачные условия.
По материалам:
Finance.ua
