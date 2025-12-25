Максимальная скидка года — 30% на страхование от Finance.ua. Страхование Сегодня 11:15 — Страхование

Максимальная скидка года — 30% на страхование от Finance.ua. Страхование

🎄 Время новогодних чудес и максимальной выгоды!

С 25 по 30 декабря действуют максимальные скидки года на страхование. Активируйте их по промокоду DYVO — и платите меньше:

🚙 -20% на Автогражданку

🌍 -30% на Зеленую карту от ТАС

✈️ до -250 грн на Туристическое страхование

Только несколько дней, чтобы оформить страхование на выгодных условиях года.

Новогодние чудеса — это когда экономия реальна.

Чтобы воспользоваться предложением, переходите по ссылкам:

Почему украинцы выбирают страхование на Finance.ua:



✅ Дополнительные скидки, бонусы и подарки;

✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;

