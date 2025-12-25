Максимальная скидка года — 30% на страхование от Finance.ua. Страхование
🎄 Время новогодних чудес и максимальной выгоды!
С 25 по 30 декабря действуют максимальные скидки года на страхование. Активируйте их по промокоду DYVO — и платите меньше:
🚙 -20% на Автогражданку
🌍 -30% на Зеленую карту от ТАС
✈️ до -250 грн на Туристическое страхование
🌍 -30% на Зеленую карту от ТАС
✈️ до -250 грн на Туристическое страхование
Только несколько дней, чтобы оформить страхование на выгодных условиях года.
Новогодние чудеса — это когда экономия реальна.
Чтобы воспользоваться предложением, переходите по ссылкам:
Почему украинцы выбирают страхование на Finance.ua:
✅ Оплата частями без переплат (от mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
✅ Дополнительные скидки, бонусы и подарки;
✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
✅ Постоянная поддержка и прозрачные условия.
✅ Дополнительные скидки, бонусы и подарки;
✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
✅ Постоянная поддержка и прозрачные условия.
Поделиться новостью
Также по теме
Максимальная скидка года — 30% на страхование от Finance.ua. Страхование
В «Дія» запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ
В НБУ рассказали, угрожает ли банкротство отдельных страховщиков работе финсектора
Украинцы стали меньше оформлять «Зеленую карту» (инфографика)
⛽️ Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн!
Всемирный банк впервые инвестирует в страховой рынок Украины