Будут ли штрафовать водителей за бумажную страховку — ответ МВД

В Украине не планируют автоматически штрафовать водителей, у которых бумажные полисы автострахования вместо электронных. Для этого нет законодательных оснований.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что в сети снова распространяется недостоверная информация о якобы автоматическом наложении штрафов на водителей без электронного страхового полиса.

Почему информация не соответствует действительности

В МВД подчеркнули, что на сегодняшний день нет правовых оснований для применения системы автоматической фиксации относительно этого нарушения.

В частности, для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актах. В этих документах должна быть предусмотрена возможность фиксации отсутствия страхового полиса.

Кроме того, существующая система автоматической фиксации нарушений ПДД технически не приспособлена для выявления отсутствия страхового полиса.

В МВД отметили, что этот вопрос требует как технической, так и нормативной проработки. О возможном запуске автоматической фиксации такого правонарушения граждан обещают уведомить заблаговременно через официальные источники.

Полиция может проверять страховку во время остановки

В то же время отсутствие страхового полиса может фиксироваться при остановке транспортного средства полицейскими, как прежде.

В МВД напомнили, что оформление страхового полиса — это требование законодательства и важнейший элемент безопасности для водителей.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в мобильном приложении «Дія» для пользователей доступна автогражданка. Полис можно проверить с любого смартфона, где установлено «Дія». С помощью QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре.

