Будут ли штрафовать водителей за бумажную страховку — ответ МВД
В Украине не планируют автоматически штрафовать водителей, у которых бумажные полисы автострахования вместо электронных. Для этого нет законодательных оснований.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
В ведомстве отметили, что в сети снова распространяется недостоверная информация о якобы автоматическом наложении штрафов на водителей без электронного страхового полиса.
Почему информация не соответствует действительности
В МВД подчеркнули, что на сегодняшний день нет правовых оснований для применения системы автоматической фиксации относительно этого нарушения.
В частности, для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актах. В этих документах должна быть предусмотрена возможность фиксации отсутствия страхового полиса.
Кроме того, существующая система автоматической фиксации нарушений ПДД технически не приспособлена для выявления отсутствия страхового полиса.
В МВД отметили, что этот вопрос требует как технической, так и нормативной проработки. О возможном запуске автоматической фиксации такого правонарушения граждан обещают уведомить заблаговременно через официальные источники.
Полиция может проверять страховку во время остановки
В то же время отсутствие страхового полиса может фиксироваться при остановке транспортного средства полицейскими, как прежде.
В МВД напомнили, что оформление страхового полиса — это требование законодательства и важнейший элемент безопасности для водителей.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в мобильном приложении «Дія» для пользователей доступна автогражданка. Полис можно проверить с любого смартфона, где установлено «Дія». С помощью QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре.
