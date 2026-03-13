Как правильно выбрать страховку для авто без сюрпризов
Чтобы надежно защитить свой автомобиль — от мелких повреждений до серьезных аварий — важно выбрать страховую компанию и полис, которые действительно будут работать на вашу безопасность. Вот 5 ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе каско, автогражданки или «зеленой карты».
1. Репутация компании
Проверяйте отзывы клиентов, в частности в соцсетях, и рейтинги страховых компаний. Компания с многочисленными жалобами на задержки выплат может стать причиной излишнего стресса в случае аварии.
2. Условия покрытия
Внимательно прочитайте, что именно покрывает полис страхования, а что исключено. Например, некоторые полисы каско могут не покрывать вреда от стихийных бедствий или ДТП с участием нетрезвых водителей. А для автогражданки важно знать максимальные суммы возмещения для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. Выбирайте полис, который реально покроет потенциальные риски.
🏆🌟 Есть излюбленная страховая, которая всегда помогает без лишних вопросов и бюрократии? Отдайте за нее свой голос в номинации «Лучший страховой продукт» от премии FinAwards! Переходите по ссылке и голосуйте за самых лучших!
3. Стоимость полиса
Дешево — не всегда значит хорошо. Лучше найти баланс между стоимостью и объемом покрытия, поскольку слишком низкая цена может означать ограниченное покрытие или высокие франшизы. Иногда стоит потратить больше на надежный страховой полис и чувствовать себя в безопасности, чем тратить собственные средства на дорогостоящий ремонт автомобиля в случае аварии.
4. Франшиза
Узнайте, какую сумму вам придется оплатить самостоятельно при ДТП. Хотя франшиза и делает страховой полис дешевле, однако увеличивает собственные расходы при наступлении страхового случая. Выбирайте франшизу, которую можно покрыть без ущерба для бюджета.
5. Обслуживание и поддержка
Важно, чтобы у страховщика была удобная горячая линия и оперативная поддержка. Ведь в случае ДТП меньше всего хочется, чтобы вас игнорировали или «футболили» между отделами.
Поделиться новостью
Также по теме
Как правильно выбрать страховку для авто без сюрпризов
Будут ли штрафовать водителей за бумажную страховку — ответ МВД
Страховщики отменяют покрытие военных рисков в Персидском заливе
Компенсация автогражданки ветеранам теперь доступна даже для неактивных полисов: как подать заявление
В каких странах украинские водители чаще попадали в ДТП в 2025 году
Неочевидные привычки водителей, которые вредят авто