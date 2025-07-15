Таможенники выявили схему с ввозом авто под видом «гуманитарки» — Finance.ua

Таможенники выявили схему с ввозом авто под видом «гуманитарки» Сегодня 17:22 — Криминал

Таможенники выявили схему с ввозом авто под видом «гуманитарки»

С начала 2025 года таможенники зафиксировали рост попыток незаконного ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи.

Речь идет о случаях, когда авто, заявленные как гуманитарные грузы, фактически ввозятся в Украину без уплаты таможенных платежей с целью дальнейшей перепродажи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Так, на протяжении января-июля текущего года таможенники разоблачили несколько организованных группировок, действовавших под прикрытием благотворительных организаций — как оказалось, фиктивных. Пропуск авто через границу был абсолютно законным, ведь гуманитарной помощью товары признаются по декларативному принципу без принятия соответствующего решения уполномоченными государственными органами. У злоумышленников были должным образом оформлены документы, поэтому «гуманитарные» транспортные средства беспрепятственно прошли таможенное оформление.

Но после тщательных проверок Гостаможслужбы оказалось, что эти организации использовали волонтерский статус для прикрытия незаконного импорта автотранспорта. Под видом гуманитарной помощи они отвезли для перепродажи в Украине несколько тысяч автомобилей.

Таможенники отмечают, что юридическими учредителями таких благотворительных организаций обычно являются лица с уголовным прошлым, жители временно оккупированных территорий или люди, вообще не знавшие о своем «участии» во ввозе гуманитарной помощи. В одном из случаев, согласно документам, руководителем благотворительного фонда оказалось умершее лицо.

Гостаможслужба оперативно реагирует на каждый такой факт: документирует нарушение таможенных правил и, при наличии признаков уголовного правонарушения, передает материалы в правоохранительные органы.

Всего с начала действия военного положения таможенные органы направили 977 уведомлений о выявленных действиях с признаками преступления, а также составили 1426 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, декларировавшимися как гуманитарная помощь.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения Кабинет Министров Украины существенно упростил порядок ввоза гуманитарной помощи, в том числе транспортных средств, без применения мер нетарифного регулирования. Это решение было необходимо для обеспечения быстрой и беспрепятственной доставки критически важных грузов в зону боевых действий и пострадавшие в результате вражеских атак районы.

Именно поэтому особенно важно, чтобы предоставленные государством упрощения не становились инструментом злоупотреблений и личного обогащения под прикрытием волонтерской деятельности. Такие случаи не только нарушают закон, но и вредят репутации реальных благотворительных инициатив и подрывают доверие общества к волонтерскому движению.

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