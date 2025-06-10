Военные части не дополучили товаров: обнаружен незаконный ввоз под видом гуманитарной помощи — Finance.ua
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Военные части не дополучили товаров: обнаружен незаконный ввоз под видом гуманитарной помощи

Криминал
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Как сообщает Минобороны, установлены многочисленные факты ввоза под видом гуманитарной помощи автомобилей, шлемов, бронежилетов, оружия, запчастей и других товаров.
С начала действия военного положения в Украине таможнями составлено 1339 протоколов о нарушении таможенных правил по гуманитарной помощи. В 708 случаях потенциальными получателями были воинские части, фактически не получившие эти товары.
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Одним из оснований для ввоза этой продукции были поддельные сертификаты конечного потребителя.
«К сожалению, не все товары, пересекающие государственную границу под видом гуманитарной помощи, добираются до получателей или должным образом оформляются. Чтобы выявить нарушения, Минобороны осуществляет оперативный обмен информацией с Гостаможслужбой. Это позволяет аудиторам Министерства подтверждать получение гуманитарной помощи военными частями, а также выявлять факты незаконной деятельности. Информация о них передается в правоохранительные органы», — отметил директор Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины полковник Александр Титковский.
По материалам:
Finance.ua
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