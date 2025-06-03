В Минобороны заявили, что Украина может производить до 10 млн дронов в год — Finance.ua

В Минобороны заявили, что Украина может производить до 10 млн дронов в год Сегодня 07:21 — Казна и Политика

В Минобороны заявили, что Украина может производить до 10 млн дронов в год

Украина вывела отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на новый уровень. Ежегодно отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен производить около десяти миллионов единиц дронов.

Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины Александр Козенко в ходе выступления на форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Козенко ознакомил участников форума безопасности со способностями украинского ОПК, в том же числе, в вопросе производства дронов. Как он отметил, отечественные беспилотники значительно дешевле других аналогов и уже были протестированы в бою.

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«Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год», — отметил он.

По словам заместителя главы Минобороны, учитывая опыт в войне, Украина сегодня пишет доктринальные изменения использования дронов, которые сейчас составляют 80% от всех поражений на поле боя.

Производство дронов в Украине после начала полномасштабной войны стало одним из приоритетов оборонной отрасли. Украинские компании — как государственные, так и частные — активно разрабатывают и изготавливают дроны разных типов: от разведывательных до ударных. Также акцент делается на дронах-камикадзе, уже неоднократно демонстрировавших эффективность на фронте.

Кроме собственных разработок Украина сотрудничает с международными партнерами, создавая совместные проекты и открывая новые производственные площадки.

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