В 2025 году Украина получит еще более 2,7 миллиарда евро на дроны — Finance.ua
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В 2025 году Украина получит еще более 2,7 миллиарда евро на дроны

Казна и Политика
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В 2025 году Украина получит еще более 2,7 миллиарда евро на дроны
В 2025 году Украина получит еще более 2,7 миллиарда евро на дроны
В 2025 году страны-участницы международной коалиции дронов планируют выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины. Общий объем помощи с момента создания коалиции в феврале 2024 года составит 4,5 миллиарда евро.
Об этом сообщило Министерство обороны Латвии по итогам состоявшегося 28 мая в Риге саммита коалиции.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что к коалиции намерены присоединиться Турция и Бельгия. После этого количество стран-участниц возрастет до двадцати.
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«Международная коалиция становится все сильнее. Мы сможем доставить больше беспилотников в Украину, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и НАТО», — заявил Спрудс.
По его словам, около 180 миллионов евро уже поступило в общий фонд для централизованных закупок беспилотников, которым руководит Великобритания. Этот фонд работает параллельно с национальными программами каждой из стран.
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В 2025 году Латвия планирует выделить 20 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины, а еще 10 миллионов — на общие проекты между латвийской и украинской промышленностью. В прошлом году Латвия уже предоставила Украине почти 5 тысяч боевых дронов разных типов на общую сумму 20 миллионов евро.
Международная коалиция дронов была создана 14 февраля 2024 года. В 2024 году она обеспечила Украине помощью на 1,8 миллиарда евро. В 2025 году планируется выделить еще 2,75 миллиарда, что должно укрепить технологическое преимущество Украины на поле боя.
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