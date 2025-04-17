Умеров назвал сумму, выделенную украинским производителям дронов за полтора года — Finance.ua

Умеров назвал сумму, выделенную украинским производителям дронов за полтора года
Министерство обороны заключило контракты с 76 украинскими производителями дронов. Всего за полтора года выделено на закупки более 100 млрд грн.
Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров.
«В 2024—2025 годах Минобороны уже направило более 104 млрд гривен украинским производителям беспилотников», — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на сегодняшний день Агентство оборонных закупок заключило контракты с 76 производителями БПЛА, в том числе:
- 36 производителей FPV-дронов;
- 14 — коптеров-бомберов;
- 12 — разведывательных дронов и «крыльев»;
- 5 — deepstrike-дронов с радиусом 400+ км;
- 5 — многоразовых ударных самолетов;
- 3 — самолетов-камикадзе малого радиуса;
- 1 — воздушных мишеней для нужд ПВО.
Эти контракты являются частью большой стратегии технологического перевооружения Сил обороны и развития национального оборонного производства.
В декабре в Минобороны сообщалось, что в 2024 году беспилотники украинского производства закрыли 96,2% потребностей ВСУ. Только FPV-дронов было изготовлено более 1,5 млн.
Поделиться новостью