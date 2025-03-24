Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку разведывательных БПЛА — Finance.ua
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Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку разведывательных БПЛА

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Страны-партнеры Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для закупки разведывательных БПЛА (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Поставка техники ожидается в течение трех месяцев.
«Мы благодарны нашим партнерам за то, что они откликнулись на критическую потребность. Оперативная реакция и гибкость в принятии этого решения важна, особенно сейчас, когда они очень нужны Силам обороны. Благодаря им военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий, — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Как сообщалось, в феврале Коалиция дронов запустила третий международный тендер на мультироторные разведывательные дроны. Второй раз в нем смогли принять участие украинские разработчики. Прием заявок на тендер завершился, идет первый этап отбора.
Коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате «Рамштайн». Идею представила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.
По материалам:
Finance.ua
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