В 2025 году в Украине появилось 20 новых дронов на оптоволокне — Зеленский — Finance.ua
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В 2025 году в Украине появилось 20 новых дронов на оптоволокне — Зеленский

Технологии&Авто
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В 2025 году в Украине появилось 20 новых дронов на оптоволокне — Зеленский
В 2025 году в Украине появилось 20 новых дронов на оптоволокне — Зеленский
С начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении 7 апреля.
По его словам, производство дронов в Украине «максимально увеличивается». Речь идет обо всех видах беспилотников: от Mavic до дальнобойных дронов. Также увеличиваются украинские возможности производства наземных роботизированных комплексов.
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Отдельно Зеленский рассказал о работе по дронам на оптоволокне: только с начала этого года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.
Уже 11 украинских предприятий овладели производством именно таких дронов, и главная задача, по словам Зеленского, — это «достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных». Президент отметил, что поручил заключить контракты с этими производителями.
Дрон на оптоволокне  — это FPV-дрон, у которого сигналы управления и видео передаются с помощью кабеля оптоволокна. Главное преимущество таких FPV-дронов — это то, что они не уязвимы к системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другим помехам.
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В декабре 2024 года Кабинет Министров утвердил постановление, выводящее закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу. Тогда уверяли, что командиры воинских частей смогут покупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с Генштабом и другими органами военного управления.
Впоследствии в Минобороны заявили, что боевые подразделения Вооруженных сил Украины будут ежемесячно получать прямое финансирование в размере 2,5 миллиарда гривен. Эти средства будут распределены между бригадами ВСУ для закупки дронов.
По материалам:
hromadske
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