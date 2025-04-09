В 2025 году в Украине появилось 20 новых дронов на оптоволокне — Зеленский 09.04.2025, 00:41 — Технологии&Авто

В 2025 году в Украине появилось 20 новых дронов на оптоволокне — Зеленский

С начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении 7 апреля.

По его словам, производство дронов в Украине «максимально увеличивается». Речь идет обо всех видах беспилотников: от Mavic до дальнобойных дронов. Также увеличиваются украинские возможности производства наземных роботизированных комплексов.

Отдельно Зеленский рассказал о работе по дронам на оптоволокне: только с начала этого года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.

Уже 11 украинских предприятий овладели производством именно таких дронов, и главная задача, по словам Зеленского, — это «достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных». Президент отметил, что поручил заключить контракты с этими производителями.

Дрон на оптоволокне — это FPV-дрон, у которого сигналы управления и видео передаются с помощью кабеля оптоволокна. Главное преимущество таких FPV-дронов — это то, что они не уязвимы к системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другим помехам.

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В декабре 2024 года Кабинет Министров утвердил постановление, выводящее закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу. Тогда уверяли, что командиры воинских частей смогут покупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с Генштабом и другими органами военного управления.

Впоследствии в Минобороны заявили, что боевые подразделения Вооруженных сил Украины будут ежемесячно получать прямое финансирование в размере 2,5 миллиарда гривен. Эти средства будут распределены между бригадами ВСУ для закупки дронов.

hromadske По материалам:

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