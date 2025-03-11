Минобороны Украины выделит на дроны 110 млрд грн в 2025 году — Finance.ua

Минобороны Украины выделит на дроны 110 млрд грн в 2025 году
В течение трех лет Министерство обороны Украины было и остается крупнейшим закупщиком дронов в Украине. Число беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в подразделения Вооруженных сил Украины, существенно возросло.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Если в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, то по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов», — рассказал директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.
По его словам, 96% этой суммы были уплачены украинским производителям и поставщикам. Это оказало положительный эффект на развитие украинской отрасли производства БПЛА.
«В этом году цифры будут еще больше, потому что способности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4.5 млн FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить», — подчеркнул Каневский.
В этом году Министерство обороны Украины направит на закупку дронов более 110 млрд грн, в частности, более 102 млрд грн — через Агентство оборонных закупок.
По словам Каневского, все планы закупок на 2025 год получили бюджетные средства. Это позволит как можно быстрее насыщать фронт беспилотными летательными аппаратами.
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