Минобороны Украины выделит на дроны 110 млрд грн в 2025 году — Finance.ua

Минобороны Украины выделит на дроны 110 млрд грн в 2025 году Сегодня 20:41 — Казна и Политика

Минобороны Украины выделит на дроны 110 млрд грн в 2025 году

В течение трех лет Министерство обороны Украины было и остается крупнейшим закупщиком дронов в Украине. Число беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в подразделения Вооруженных сил Украины, существенно возросло.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Если в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, то по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов», — рассказал директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.

Читайте также Коалиция дронов получила два миллиарда евро от партнеров в 2024 году — Минобороны

По его словам, 96% этой суммы были уплачены украинским производителям и поставщикам. Это оказало положительный эффект на развитие украинской отрасли производства БПЛА.

«В этом году цифры будут еще больше, потому что способности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4.5 млн FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить», — подчеркнул Каневский.

Читайте также Минобороны в этом году купит FPV-дронов на 44 млрд грн

В этом году Министерство обороны Украины направит на закупку дронов более 110 млрд грн, в частности, более 102 млрд грн — через Агентство оборонных закупок.

По словам Каневского, все планы закупок на 2025 год получили бюджетные средства. Это позволит как можно быстрее насыщать фронт беспилотными летательными аппаратами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.