Коалиция дронов получила два миллиарда евро от партнеров в 2024 году — Минобороны Сегодня 20:41

Коалиция дронов получила два миллиарда евро от партнеров в 2024 году — Минобороны

Международная Коалиция дронов, созданная по инициативе Латвии и Украины, за год работы аккумулировала 176 млн евро в Совместном фонде и получила от партнеров помощь более чем на 2 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Денежные средства направляют на закупку беспилотников и поддержку инновационных разработок, которые могут дать преимущество украинским силам на поле боя.

В рамках фонда уже состоялись два международных тендера. Первый определил пять поставщиков FPV-дронов, которые в течение шести месяцев передадут Украине 30 тысяч БПЛА. Второй тендер был сосредоточен на усовершенствованных FPV-дронах и дронах-перехватчиках. Впервые участие в конкурсе смогли принять украинские компании — отобрали около 20 отечественных производителей.

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В пресс-службе напоминают, что кроме закупок, Коалиция создает инфраструктуру для испытаний новых беспилотников. В Латвии построили полигон для тестирования дронов, ставший важной частью инициативы.

В настоящее время Коалицию координируют Латвия и Великобритания, а в нее входят еще 15 стран: Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.

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