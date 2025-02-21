Правительство выделило еще почти ₴8 миллиардов на закупку дронов — Finance.ua

Правительство выделило еще почти ₴8 миллиардов на закупку дронов Сегодня 15:13

Правительство выделило еще почти ₴8 миллиардов на закупку дронов

Кабинет министров принял решение о выделении еще 7,9 млрд грн на дроны, закупку которых проведет Госслужба спецсвязи и защиты информации.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства 21 февраля.

«Сегодня правительство также принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая проведет необходимые закупки», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что задача, которую ставит правительство перед собой, — довести собственное производство оружия, по меньшей мере, до половины от существующей ныне потребности. По его словам, для того чтобы реализовать эту цель, в этом году Кабмин выделил рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия.

Премьер отметил, что сейчас Украина производит около трети необходимого количества оружия. Он подчеркнул, что в сегменте дронов отечественная продукция составляет около 100%.

Глава правительства также напомнил, что в январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года. За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров — в 5 раз, противотанкового оружия — в 2 раза, боеприпасов — в 2,5 раза.

Укрінформ По материалам:

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