Правительство выделило еще почти ₴8 миллиардов на закупку дронов — Finance.ua
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Правительство выделило еще почти ₴8 миллиардов на закупку дронов

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Правительство выделило еще почти ₴8 миллиардов на закупку дронов
Кабинет министров принял решение о выделении еще 7,9 млрд грн на дроны, закупку которых проведет Госслужба спецсвязи и защиты информации.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства 21 февраля.
«Сегодня правительство также принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая проведет необходимые закупки», — сказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что задача, которую ставит правительство перед собой, — довести собственное производство оружия, по меньшей мере, до половины от существующей ныне потребности. По его словам, для того чтобы реализовать эту цель, в этом году Кабмин выделил рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия.
Премьер отметил, что сейчас Украина производит около трети необходимого количества оружия. Он подчеркнул, что в сегменте дронов отечественная продукция составляет около 100%.
Глава правительства также напомнил, что в январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года. За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров — в 5 раз, противотанкового оружия — в 2 раза, боеприпасов — в 2,5 раза.
По материалам:
Укрінформ
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