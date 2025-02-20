Минобороны в этом году купит FPV-дронов на 44 млрд грн — Finance.ua
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Минобороны в этом году купит FPV-дронов на 44 млрд грн

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Минобороны в этом году купит FPV-дронов на 44 млрд грн
Минобороны в этом году купит FPV-дронов на 44 млрд грн
Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год.
Презентация прошла во время встречи с представителями союза «Технологические силы Украины», сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе мероприятия участники обсудили ключевые вопросы расширения производства и поставок беспилотных систем для Вооруженных сил Украины. Отдельное внимание было уделено упрощению бюрократических процедур, что позволит оперативнее внедрять новые модели дронов в военные подразделения.
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«Если в прошлом году основные финансовые ресурсы были направлены на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн запланировано на закупку FPV-дронов, включая модели на оптоволокне», — отметил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Глеб Каневский.
Также был поднят вопрос ускорения процесса доставки беспилотников от производителей к боевым подразделениям. Важным аспектом является расширение круга поставщиков и производителей оборонной продукции, что будет способствовать более быстрому обеспечению войска современной техникой.
Напомним, в 2025 году будет направлено 26,3% ВВП страны на безопасность и оборону, ибо это ключевой приоритет: расходы возрастут до 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024 года. Это увеличение позволит усилить обороноспособность страны.
По материалам:
Finance.ua
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