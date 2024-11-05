Украина и Литва будут совместно производить беспилотники — Finance.ua

Украина и Литва будут совместно производить беспилотники Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Украина и Литва будут совместно производить беспилотники

Украина и Литва подписали меморандум, который, в частности, предусматривает совместное производство беспилотников. Также в 2025 году Литва закупит для Украины дроны на 10 миллионов евро.

Литвы. Об этом сообщается на сайтах министерств обороны Украины

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Согласно меморандуму, Украина и Литва также планируют вместе производить компоненты для беспилотников, боеприпасы, средства РЭБ и разрабатывать другие технологии.

В ходе встречи министры обороны Украины и Литвы Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас обсудили ситуацию на фронте.

Литовский министр анонсировал, что в 2015 году Вильнюс закупит для Украины у литовских производителей дроны разных типов на 10 млн евро.

Еще 30 млн евро страна направит в коалицию по разминированию. Также Литва обещает содействовать продолжению чешской инициативы по закупке боеприпасов и инвестировать в оборонную промышленность Украины.

С начала полномасштабного вторжения россии Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 705 млн евро. Общая поддержка Литвы превысила миллиард евро.

hromadske По материалам:

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