Украина и Литва будут совместно производить беспилотники — Finance.ua

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Украина и Литва будут совместно производить беспилотники

Казна и Политика
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Украина и Литва будут совместно производить беспилотники
Украина и Литва будут совместно производить беспилотники
Украина и Литва подписали меморандум, который, в частности, предусматривает совместное производство беспилотников. Также в 2025 году Литва закупит для Украины дроны на 10 миллионов евро.
Об этом сообщается на сайтах министерств обороны Украины и Литвы.
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Согласно меморандуму, Украина и Литва также планируют вместе производить компоненты для беспилотников, боеприпасы, средства РЭБ и разрабатывать другие технологии.
В ходе встречи министры обороны Украины и Литвы Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас обсудили ситуацию на фронте.
Литовский министр анонсировал, что в 2015 году Вильнюс закупит для Украины у литовских производителей дроны разных типов на 10 млн евро.
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Еще 30 млн евро страна направит в коалицию по разминированию. Также Литва обещает содействовать продолжению чешской инициативы по закупке боеприпасов и инвестировать в оборонную промышленность Украины.
С начала полномасштабного вторжения россии Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 705 млн евро. Общая поддержка Литвы превысила миллиард евро.
По материалам:
hromadske
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