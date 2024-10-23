Литва инвестирует 10 млн евро в украинскую ракету-дрон Паляныця — Минобороны Сегодня 21:23

Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона Паляныця, сообщает Минобороны Украины в среду, 23 октября, по результатам переговоров заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергея Боева и заместителя министра нацобороны Литвы Моники Королевиене.

Речь идет о прямом финансировании украинского производителя по примеру «датской модели». Такие инвестиции будут «работать гораздо быстрее», отметил Боев.

Он поблагодарил литовских партнеров за лидерство в рамках коалиции разминирования и активное участие, в частности, в коалиции дронов. В скором времени ожидается визит министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса в Украину, добавили в Минобороны.

В сентябре Кащунас анонсировал выделение Украине дополнительной помощи в размере 40−50 млн евро до конца 2024 года.

Украинская ракета-дрон Паляныця — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости заявил о том, что ВСУ 24 августа впервые нанесли удар по российским оккупантам ракетой-дроном Паляныця украинского производства.

По его словам, новая ракета-дрон намного быстрее и мощнее других дальнобойных дронов украинского производства.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин позже уточнил, что речь идет о «совершенно новом классе оружия» — rocket drones.

27 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью AP сообщил, что производство украинской ракеты-дрона Паляныця обходится примерно в $1 млн.

НВ По материалам:

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