Беженцы в Литве смогут получить единовременную помощь в размере 176 евро — Finance.ua

Беженцы в Литве смогут получить единовременную помощь в размере 176 евро Сегодня 17:39 — Личные финансы

Беженцы в Литве смогут получить единовременную помощь в размере 176 евро

В Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим беженцам.

Об этом сообщает LRT в среду.

Вильнюсский офис Международной организации миграции (МОМ) отметил, что в настоящее время количество прибывших в страну украинских беженцев уменьшилось, но Литва еженедельно принимает по несколько десятков украинцев.

«И им, безусловно, нужна прежде всего финансовая помощь. Поэтому мы обеспечим уязвимым беженцам от войны единовременные выплаты на самые необходимые расходы», — заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

Кто сможет получить выплату

Поддержку смогут получить украинцы или граждане третьих стран, впервые прибывшие в Литву из Украины и пересекшие внешнюю границу Европейского Союза не ранее 40 календарных дней назад.

Помощь предоставят одиноким родителям или опекунам, прибывшим с одним ребенком или несколькими до 18 лет, семьям с тремя и более детьми до 18 лет, семьям с ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет (поддержку окажут детям и взрослым), беременным женщинам, лицам 60 лет и старше, а также лицам с ограниченными возможностями.

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Напомним, в течение семи месяцев этого года украинцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов, что на 13 млн евро или на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего с начала большой войны украинские беженцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет страны 205 млн евро, в 2022 году — 45 млн евро, в 2023 году — 95 млн евро.

Эксперты Миграционной платформы EWL, проанализировав, какие вакансии литовские работодатели предлагали гражданам Украины в течение года, пришли к выводу , что украинцам в Литве без знания языка и опыта чаще всего предлагают работу в пищевой промышленности.

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