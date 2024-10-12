Почему в Литве и Дании самый высокий процент трудоустроенных украинцев: разъяснение еврокомиссара — Finance.ua
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Почему в Литве и Дании самый высокий процент трудоустроенных украинцев: разъяснение еврокомиссара

Мир
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Почему в Литве и Дании самый высокий процент трудоустроенных украинцев: разъяснение еврокомиссара
Почему в Литве и Дании самый высокий процент трудоустроенных украинцев: разъяснение еврокомиссара, Фото: freepik
Многие украинские беженцы успешно интегрировались на рынке труда стран Евросоюза — из 4,3 миллиона украинцев сейчас работает 1,6 миллиона.
Об этом еврокомиссар по труду и социальной политике Николас Шмидт рассказал в интервью «Радио Свобода Украина».
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«Многие украинцы хорошо интегрировались на рынке труда. Потому что тем, кто остается в ЕС, предложили возможность интегрироваться — немедленно найти работу. И многие из них это сделали. Сейчас более миллиона человек работают в разных секторах. В глобальном масштабе это сработало достаточно хорошо» , — сообщил Шмидт.

Где самые высокие показатели трудоустроенных беженцев

По статистике, в Литве трудоустроено 57% украинцев с временной защитой, в Дании — 53%, в Польше — 48%.
Еврокомиссар объяснил, почему в этих странах такой высокий процент работающих украинцев.
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Он отметил, что Литва признала дипломы врачей, медработников в сфере здравоохранения. Она признала дипломы врачей и медицинских работников в сфере здравоохранения, став одной из немногих стран-членов ЕС, сделавших это. Другие государства-члены либо не признали дипломы, либо сделали это медленнее.
Еще один важный аспект — это работа государственных служб занятости, которые помогают украинцам интегрироваться на рынке труда.

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Кроме того, значительную роль играет наличие системы по уходу за детьми, поскольку большинство украинских беженцев — это женщины с детьми.
К примеру, в Дании хорошо развита система ухода за детьми, что способствует трудоустройству. Это отчасти объясняет разницу в уровнях интеграции на рынке труда в разных странах.
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«Последняя цифра, которая у нас есть, это 1,6 миллиона украинцев, которые были интегрированы на разных рынках труда. Для сравнения, зарегистрированных по директиве о временной защите сейчас — 4,3 миллиона. Это данные за 24 сентября», — уточнил цифры еврокомиссар.
Он также проинформировал, что немногим более 300 тыс. украинцев зарегистрированы в странах ЕС как безработные. Это люди, которые бы хотели работать, но не нашли работу или возможности работать.
По мнению Шмидта, в глобальном масштабе интеграция украинцев на рынок труда в ЕС весьма успешна.

Справка Finance.ua:

  • по данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество оставшихся в других странах может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек;
  • большинство из трудоустроенных беженцев в Литве работают в транспортно-складских (8,9 тыс.), производственных (7,2 тыс.), строительных (6,7 тыс.) компаниях, в гостиничном секторе и общепите (3 тыс.);
  • в начале войны 95% украинцев, вынужденных выехать за границу, хотели вернуться домой, но сейчас этот показатель снизился до менее 80%.
По материалам:
ТСН
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