Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве — Finance.ua

Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве
Приблизительно 62% украинских беженцев, которые нашли убежище в Литве из-за войны, работают.
Об этом сообщил Вильнюсский офис Международной организации по миграции, пишет Delfi.
«Занятость украинцев в Литве по сравнению с другими странами достаточно высока — 62% военных беженцев работают», — сказал глава представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.
Основные причины высокого уровня занятости украинцев в Литве
Он назвал главные причины, столь высокого уровня занятости.
Во-первых, «в Литве можно договориться на русском».
Во-вторых, в центрах регистрации, где был самый большой поток военных беженцев из Украины, предоставлялись комплексные услуги, от регистрации до детских садов.
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«Кроме того, поселившиеся в семьях украинцы во многих случаях также получали от [этих] семей бесплатное сопровождение по лабиринтам литовской правовой системы, системы трудоустройства и здравоохранения», — отметил Бингялис.
Основные потребности украинцев
Основными потребностями украинцев в балтийской стране были:
- финансовая безопасность (62%);
- курсы литовского языка (43%);
- трудоустройство (36%).
Спрос на языковые курсы возрос с 8 до 43%. Сейчас около 12% украинцев указывают, что их разговорные навыки литовского языка очень хорошие, а 47% утверждают, что им не хватает знаний.
Справка Finance.ua:
- в течение семи месяцев этого года украинцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов, что на 13 млн евро или на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года;
- 21 августа правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год;
- с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.
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