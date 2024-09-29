Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве — Finance.ua

Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве Сегодня 15:25 — Мир

Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве

Приблизительно 62% украинских беженцев, которые нашли убежище в Литве из-за войны, работают.

Об этом сообщил Вильнюсский офис Международной организации по миграции, пишет Delfi.

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«Занятость украинцев в Литве по сравнению с другими странами достаточно высока — 62% военных беженцев работают», — сказал глава представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

Основные причины высокого уровня занятости украинцев в Литве

Он назвал главные причины, столь высокого уровня занятости.

Во-первых, «в Литве можно договориться на русском».

Во-вторых, в центрах регистрации, где был самый большой поток военных беженцев из Украины, предоставлялись комплексные услуги, от регистрации до детских садов.

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«Кроме того, поселившиеся в семьях украинцы во многих случаях также получали от [этих] семей бесплатное сопровождение по лабиринтам литовской правовой системы, системы трудоустройства и здравоохранения», — отметил Бингялис.

Основные потребности украинцев

Основными потребностями украинцев в балтийской стране были:

финансовая безопасность (62%);

курсы литовского языка (43%);

трудоустройство (36%).

Спрос на языковые курсы возрос с 8 до 43%. Сейчас около 12% украинцев указывают, что их разговорные навыки литовского языка очень хорошие, а 47% утверждают, что им не хватает знаний.

Справка Finance.ua:

в течение семи месяцев этого года украинцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов , что на 13 млн евро или на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года;

, что на 13 млн евро или на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года; 21 августа правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год;



с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.



Укрінформ По материалам:

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