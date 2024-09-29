Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве

Мир
27
Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве
Главные причины высокого уровня занятости украинских беженцев в Литве
Приблизительно 62% украинских беженцев, которые нашли убежище в Литве из-за войны, работают.
Об этом сообщил Вильнюсский офис Международной организации по миграции, пишет Delfi.
Читайте также
«Занятость украинцев в Литве по сравнению с другими странами достаточно высока — 62% военных беженцев работают», — сказал глава представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

Основные причины высокого уровня занятости украинцев в Литве

Он назвал главные причины, столь высокого уровня занятости.
Во-первых, «в Литве можно договориться на русском».
Во-вторых, в центрах регистрации, где был самый большой поток военных беженцев из Украины, предоставлялись комплексные услуги, от регистрации до детских садов.
Читайте также
«Кроме того, поселившиеся в семьях украинцы во многих случаях также получали от [этих] семей бесплатное сопровождение по лабиринтам литовской правовой системы, системы трудоустройства и здравоохранения», — отметил Бингялис.

Основные потребности украинцев

Основными потребностями украинцев в балтийской стране были:
  • финансовая безопасность (62%);
  • курсы литовского языка (43%);
  • трудоустройство (36%).
Спрос на языковые курсы возрос с 8 до 43%. Сейчас около 12% украинцев указывают, что их разговорные навыки литовского языка очень хорошие, а 47% утверждают, что им не хватает знаний.

Справка Finance.ua:

  • в течение семи месяцев этого года украинцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов, что на 13 млн евро или на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года;
  • 21 августа правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год;
  • с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.