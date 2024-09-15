Шмыгаль рассказал, сколько беженцев хотят вернуться на Родину — Finance.ua

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Шмыгаль рассказал, сколько беженцев хотят вернуться на Родину

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Шмыгаль рассказал, сколько беженцев хотят вернуться на Родину
Шмыгаль рассказал, сколько беженцев хотят вернуться на Родину
В начале войны 95% украинцев, вынужденных выехать за границу, хотели вернуться домой, но сейчас этот показатель снизился до менее 80%.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Где больше всего украинских беженцев

По его словам, из 7,5 млн выехавших граждан по состоянию на сегодняшний день около 900 тысяч украинцев находятся в Польше, около 1,3 млн — в Германии.
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«Все остальные рассредоточены. Третьей страной, где наибольшее количество украинцев, является Чехия… Согласно опросу, в начале войны более 95% украинцев изъявили желание вернуться. Сегодня, к сожалению, война длится долго. Произошла адаптация украинцев, адаптация детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы вернуться домой», — заявил он.
Шмыгаль также отметил, что они ждут соответствующих условий безопасности, решения вопросов с наличием жилья и работы.
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«Над этим не нужно работать. И, собственно, в этом будет задача Министерства возвращения украинцев», — добавил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • из миллиона иностранцев, зарегистрированных на территории Чешской Республики, более 570 тыс. человек являются гражданами Украины. В скором времени доходы от беженцев достигнут 40 миллиардов крон, это примерно 1,6 млрд евро;
  • полномасштабное вторжение россии в Украину в начале 2022 года повлекло за собой массовое перемещение в Европе. Данные агентства УВКБ ООН по делам беженцев показывают, что к концу прошлого года война вызвала перемещение примерно 3,7 миллиона человек внутри страны и заставила 6,3 миллиона беженцев и искателей убежища искать защиты за рубежом, почти 6 миллионов из них в Европе;
  • большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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По материалам:
УНІАН
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