Почему украинские беженцы в Венгрии теряют жилье — указ правительства
Правительство Венгрии издало указ, отменяющий финансируемый государством приют для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова.
Об этом пишет Human Rights Watch.
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По данным Венгерского Хельсинкского комитета, пострадали около 3000 беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети.
«Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, который выводит на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине»,
сказала Лидия Галл, старший исследователь Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.
Новый указ, изданный в июне 2024 года, вступил в силу 21 августа. Он ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев, зарегистрированных на территории, которую власти Венгрии считают охваченной войной, фактически считая другие части Украины безопасными.
Указ вносит изменения в указ от июня 2023 года, который уже ограничивал право на государственное жилье для украинских беженцев лицами, которые считались «уязвимыми»: беременными женщинами, детьми до 18 лет, людьми с инвалидностью и лицами в возрасте от 65 лет.
В приложении к указу перечислено 13 областей (регионов) в Украине, определенных правительством Венгрии территориями, охваченными войной, за исключением западной Украины.
Согласно распоряжению, правительство ежемесячно до 10 числа должно рассматривать ситуацию и выдавать новый перечень областей, на которые распространяется действие постановления.
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