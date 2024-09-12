Почему украинские беженцы в Венгрии теряют жилье — указ правительства Сегодня 18:10 — Недвижимость

Почему украинские беженцы в Венгрии теряют жилье — указ правительства, www.freepik.com

Правительство Венгрии издало указ, отменяющий финансируемый государством приют для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова.

По данным Венгерского Хельсинкского комитета, пострадали около 3000 беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети.

«Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, который выводит на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине», сказала Лидия Галл, старший исследователь Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

Новый указ, изданный в июне 2024 года, вступил в силу 21 августа. Он ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев, зарегистрированных на территории, которую власти Венгрии считают охваченной войной, фактически считая другие части Украины безопасными.

Указ вносит изменения в указ от июня 2023 года, который уже ограничивал право на государственное жилье для украинских беженцев лицами, которые считались «уязвимыми»: беременными женщинами, детьми до 18 лет, людьми с инвалидностью и лицами в возрасте от 65 лет.

В приложении к указу перечислено 13 областей (регионов) в Украине, определенных правительством Венгрии территориями, охваченными войной, за исключением западной Украины.

Согласно распоряжению, правительство ежемесячно до 10 числа должно рассматривать ситуацию и выдавать новый перечень областей, на которые распространяется действие постановления.

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