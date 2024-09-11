Работа в Чехии: куда могут устроиться украинские беженцы — Finance.ua

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Работа в Чехии: куда могут устроиться украинские беженцы

Личные финансы
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Работа в Чехии: куда могут устроиться украинские беженцы
Работа в Чехии: куда могут устроиться украинские беженцы
Рынок труда в Чехии достаточно разнообразен и привлекателен для иностранцев. Сюда едут за новыми возможностями из разных стран. Портал ProUkrainu.cz рассказал детали о рынке труда в Чехии и отраслях, где можно найти работу.
Несмотря на высокий процент трудоустроенных беженцев (самый высокий в ЕС), поиск работы остается проблемой № 1. От стабильной зарплаты зависит и оплата жилья, и обеспечение других базовых потребностей. Так на что же обратить внимание?

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Чехия является одной из наиболее развитых стран Центральной Европы с достаточно низким уровнем безработицы. Основные сектора экономики включают в себя производство, услуги, логистику, ІТ и туризм.
  1. Производство. Страна имеет долгую историю промышленного производства, в частности, в автомобилестроении, машиностроении, электронике и пищевой промышленности. Заводы и фабрики предлагают рабочие места как для квалифицированных специалистов, так и рабочих без специального образования.
  2. Логистика. Благодаря своему центральному расположению в Европе, Чехия является важным логистическим хабом. Здесь много складов, логистических центров и транспортных компаний, обеспечивающих рабочие места в области транспортировки, складирования и управления запасами.
  3. Услуги и ІТ. Эти сектора активно развиваются, особенно в сфере финансов, страхования, консалтинга и информационных технологий. Многие международные компании имеют свои офисы в Праге и других крупных городах.

Возможности трудоустройства для украинцев

Для людей, ищущих работу в Чехии, есть несколько направлений:
  1. Фабрики и заводы. Там много работает иностранцев, и уже много украинцев. Производственные предприятия часто ищут рабочих и могут предлагать работу без требований к знанию чешского языка.
  2. Логистические центры и склады. Работа здесь может быть вариантом для тех, кто не владеет чешским языком на высоком уровне. Здесь часто нужны водители, комплектовальщики, грузчики и менеджеры по логистике.
  3. ІТ и технологии. Многие международные ІТ-компании ищут программистов, системных администраторов и других специалистов по информационным технологиям. Английский язык обычно достаточен для трудоустройства в этом секторе, что делает его привлекательным для высококвалифицированных специалистов из Украины.
  4. Строительство и ремонт. Этот сектор также предлагает множество рабочих мест для украинцев. Здесь могут требоваться как квалифицированные работники (электрики, сантехники), так и неквалифицированные (подсобные рабочие).
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Международные компании в Чехии

Чехия является домом для многих международных компаний, предлагающих рабочие места для иностранцев. Среди них:
  • Skoda Auto: один из крупнейших производителей автомобилей в Европе, предлагающий работу в различных сферах, от производства до инженерии и ІТ.
  • Siemens: немецкая компания с большим офисом в Праге, предоставляющая возможности для специалистов в инженерии, ІТ и менеджменте.
  • Amazon: глобальный гигант электронной коммерции имеет большие логистические центры в Чехии, где всегда требуются работники.
  • Deloitte, PwC, KPMG: международные консалтинговые фирмы, которые ищут финансовых аналитиков, бухгалтеров и других специалистов с английским языком.

Языки, которые необходимо знать

Знание чешского языка важно для большинства рабочих мест, особенно в сферах, где необходим прямой контакт с клиентами или партнерами. Однако для работы в международных компаниях и ІТ-секторе часто достаточно знания английского. Для некоторых позиций, особенно на производстве или в логистических центрах, языковые требования могут быть минимальными или вообще отсутствовать.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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