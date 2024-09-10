В Чехии будут дополнительно проверять украинских беженцев — Finance.ua

В Чехии будут дополнительно проверять украинских беженцев Сегодня 09:25 — Личные финансы

В Чехии будут дополнительно проверять украинских беженцев

Некоторые украинские беженцы регулярно возвращаются на родину из Чехии. Нынешние правила не запрещают украинским беженцам возвращаться в Украину, однако право на финансовую поддержку имеют только те, кто постоянно находится в Чехии. Если они уезжают, и это становится известно полиции, их право на получение помощи будет аннулировано.

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан в интервью Echo24.

Чешское правительство не мешает беженцам возвращаться, и, по мнению министра внутренних дел Австрии, это логично. «Беженцы должны иметь возможность вернуться на родину и навестить свои семьи, мы не можем им в этом отказать», — сказал министр Echo24 в ответ на вопрос о возможном злоупотреблении льготами. Однако не должно произойти так, что беженцы получат помощь в Чехии, а большую часть времени проводят дома в Украине. По словам австрийца, предотвратить это помогут более частые проверки.

Как будут проверять украинцев

Министерство внутренних дел и иностранная полиция могут проверять, проживают ли беженцы по адресу, указанному ими во время регистрации.

«По закону право на льготы имеют только те, кто находится на нашей территории. Если они выедут и проверки МВД или милиции это выявят, мы аннулируем их место жительства, и они лишатся права на льготы», — добавил Ракушан.

Он подчеркнул, что в стране усилили интенсивность контроля, чтобы более эффективно предотвращать злоупотребления системой.

Выплаты беженцам планируют увеличить

Правительство Чехии намерено со следующего года увеличить гуманитарные выплаты для беженцев. Повышение должно касаться уязвимых групп, таких как дети, беременные женщины, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.

Сейчас здоровые украинцы могут получить гуманитарную помощь в размере 4860 крон в месяц на взрослого и ребенка.

С января размер пособия для детей-инвалидов должен возрасти до 11 835 крон в месяц (с нынешних 5235 крон), а для взрослых — до 11 690 крон (с нынешних 7290 крон).

Справка Finance.ua:

В начале 2025 года украинцы с временной защитой смогут зарегистрироваться для ее продления. Этот процесс включает в себя онлайн-регистрацию, после которой нужно будет получить визовую наклейку в соответствующем отделении МВД. Процедура знакома многим, кто уже продлевал этот статус в прошлые годы, но теперь появляется новый аспект — возможность получения специального разрешения на долгосрочное пребывание;

украинским беженцам в Чехии разрешили управлять автомобилем с просроченными правами;



из миллиона иностранцев, зарегистрированных на территории Чешской Республики, более 570 тыс. человек являются гражданами Украины. В скором времени доходы от беженцев достигнут 40 миллиардов крон, это примерно 1,6 млрд евро.

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