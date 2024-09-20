Швейцария может ввести платежные карты для беженцев — Finance.ua

Швейцария может ввести платежные карты для беженцев Сегодня 17:40 — Финтех и Карты

Швейцария может ввести платежные карты для беженцев, Фото: swissinfo.ch

В Швейцарии планируют создать платежную систему для просителей убежища на основе специальных дебетовых карт. Речь теперь идет о том, как такое платежное средство можно было бы ввести по всей стране.

Об этом пишет Swissinfo.

За такое решение большая палата парламента, Национальный совет, высказалась 128 голосами «за» и 59 голосами «против», пятеро воздержалось.

Зачем это необходимо

Таким образом в стране хотят не дать просителям убежища возможности обналичивать социальную помощь и переводить ее себе на родину.

Андреас Гларнер из Швейцарской народной партии заявил, что цель такой карты — обеспечить целевое использование средств, выплачиваемых в сфере социальной помощи.

Он отметил, что любой, кто пользуется здесь убежищем и живет за счет общественного бюджета, должен быть ограничен в использовании этих средств. Ввод платежных карт также будет иметь сдерживающий эффект. Если они не будут посылать домой больше денег, то это не будет привлекать граждан, желающих получить в Швейцарии убежище.

В настоящее время ведутся дебаты по выдаче беженцам карт.

Поскольку за все выплаты такого рода отвечают кантоны (субъекты федерации), Федеральный совет теперь должен понять, каким образом можно оказать им поддержку при внедрении такой системы. Сейчас дебаты о том, следует ли в будущем выдавать просителям убежища кредитные или дебетовые карты вместо наличных денег, ведутся в нескольких кантонах.

В ходе дебатов левые депутаты предупреждали, что социальная помощь сама по себе едва покрывает повседневные потребности просителей убежища, и здесь просто нечего отправлять еще куда-либо.

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Министр юстиции Беат Янс заявил, что кантоны должны сами решать, должна ли социальная помощь предоставляться в виде наличных денег, или перечислением на карту без опции обналичивания, и в каком объеме. Федеральное правительство не вправе давать им здесь какие-либо указания или осуществлять надзор в этой области.

Со своей стороны Постоянное совещание (Конференция) кантональных директоров (министров) по делам социального обеспечения (Sozialdirektorenkonferenz der Kantone/SODK) выступает против таких платежных карт.

Как рассказала радио SRF генеральный секретарь этой структуры Габи Селлеши, найти способ обналичивания будет нетрудно: «Просители убежища смогут покупать товары с помощью карты и затем, перепродавая их, получать живые деньги. Кроме того, введение платежных карт связано со значительным количеством бюрократической работы. В общем, наше впечатление такое, что затраченные усилия будут относительно высокими, а выгода — относительно низкой».

Напомним, Федеральный совет Швейцарии решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украины до 4 марта 2026 года и продлить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется.

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Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую и медицинскую помощь.

В течение 2024−2028 годов Швейцария через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) выделит 58,7 млн швейцарских франков (68,1 млн долларов) на цифровизацию и развитие регионов в Украине.

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