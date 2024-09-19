Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні — Finance.ua

Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні

Протягом 2024−2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) виділить 58,7 млн швейцарських франків (68,1 млн доларів) на цифровізацію та розвиток регіонів в Україні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з повідомленням, очільник Мінцифри Михайло Федоров та посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів. Проєкти реалізовуватимуть у межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

У Мінцифри зазначають, що у межах меморандуму буде продовженв цифровізація у таких сферах:

охорона здоровʼя;

освіта;

електронний нотаріат;

гуманітарне розмінування;

державна служба статистики.

Також будуть спрямовані кошти на цифровий розвиток прифронтових громад, щоб кожен українець отримував послуги зручно та з комфортом. А частина коштів піде на підтримку українців, що постраждали від повномасштабної війни, — ВПО, людей з інвалідністю та жителів деокупованих регіонів.

Читайте також Швейцарія приєдналася до нового пакету санкцій щодо рф

​​У відомстві зауважили, що Швейцарія — надійний партнер України в розвитку цифровізації. Із 2015 року SDC допомагає Україні будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати революційні реформи.

«Разом ми запустили „Дію“, реалізуємо реформу Держстату, впроваджуємо освітню „Мрію“, запустили Шлюб онлайн і ще десятки прозорих електронних сервісів», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Читайте також У Дії запустили шлюб онлайн: як це працює

У швейцарському уряді зазначають, що з початку агресії Росії проти України ситуація із безпекою в країні значно погіршилася. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями, і для того, щоб вони продовжували мати доступ до державних послуг, ці послуги мають бути доступні у цифровому вигляді.

Це є серйозним викликом для української адміністрації. Завдяки підтримці з боку Швейцарії та інших міжнародних партнерів вдалося просунути цифровізацію в державному управлінні та задовольнити зростаючий попит на цифрові послуги.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.