Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні — Finance.ua
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Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні

Казна та Політика
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Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні
Швейцарія виділить $68,1 млн на цифровізацію в Україні
Протягом 2024−2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) виділить 58,7 млн швейцарських франків (68,1 млн доларів) на цифровізацію та розвиток регіонів в Україні.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Згідно з повідомленням, очільник Мінцифри Михайло Федоров та посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів. Проєкти реалізовуватимуть у межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.
У Мінцифри зазначають, що у межах меморандуму буде продовженв цифровізація у таких сферах:
  • охорона здоровʼя;
  • освіта;
  • електронний нотаріат;
  • гуманітарне розмінування;
  • державна служба статистики.
Також будуть спрямовані кошти на цифровий розвиток прифронтових громад, щоб кожен українець отримував послуги зручно та з комфортом. А частина коштів піде на підтримку українців, що постраждали від повномасштабної війни, — ВПО, людей з інвалідністю та жителів деокупованих регіонів.
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​​У відомстві зауважили, що Швейцарія — надійний партнер України в розвитку цифровізації. Із 2015 року SDC допомагає Україні будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати революційні реформи.
«Разом ми запустили „Дію“, реалізуємо реформу Держстату, впроваджуємо освітню „Мрію“, запустили Шлюб онлайн і ще десятки прозорих електронних сервісів», — йдеться в повідомленні Мінцифри.
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У швейцарському уряді зазначають, що з початку агресії Росії проти України ситуація із безпекою в країні значно погіршилася. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями, і для того, щоб вони продовжували мати доступ до державних послуг, ці послуги мають бути доступні у цифровому вигляді.
Це є серйозним викликом для української адміністрації. Завдяки підтримці з боку Швейцарії та інших міжнародних партнерів вдалося просунути цифровізацію в державному управлінні та задовольнити зростаючий попит на цифрові послуги.
За матеріалами:
Діло
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