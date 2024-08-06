В Швейцарии заявили о планах интеграции украинцев — Finance.ua

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В Швейцарии заявили о планах интеграции украинцев

Личные финансы
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В Швейцарии заявили о планах интеграции украинцев
В Швейцарии заявили о планах интеграции украинцев
Правительство Швейцарии планирует интегрировать до 40% украинских беженцев, поскольку считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время.
Об этом говорится в статье SWI.
Страна делает ставку на украинцев как рабочую силу, а потому активно финансирует языковые курсы для прибывших. С этой целью было выделено 3000 швейцарских франков (3534 доллара) на человека.
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Кроме того, правительство Швейцарии планирует упростить трудоустройство для беженцев. Для этого планируют ввести онлайн-регистрацию вместо разрешений на работу, что должно уменьшить бюрократию для компаний, желающих нанимать украинцев.
Чиновники не исключают, что после окончания войны большая часть украинцев вернутся домой, однако отмечают, что пять лет пребывания в стране позволит получить другой статус, который продлит их легальное пребывание в Швейцарии еще на пять лет.

Почему украинцам откажут в статусе защиты S в Швейцарии

По состоянию на 31 июля статус защиты S в Швейцарии получили 66 182 украинца, в то же время 26 392 разрешения на статус S были аннулированы с момента их первой выдачи в марте 2022 года.
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В правительстве страны объяснили, что многие украинцы теперь приезжают в Швейцарию из других европейских стран, а не непосредственно из Украины. Это одна из главных причин, по которой они не отвечают критериям, необходимым для получения разрешения S, и им, как правило, отказывают в соответствующей защите.
Статистика Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев показывает, что по состоянию на 4 июля только 63,1% всех украинцев, когда-либо подавших ходатайство о предоставлении убежища или временной защиты в Швейцарии, сейчас зарегистрированы в стране.

Справка Finance.ua:

  • Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов;
  • Швейцария выделит Украине финансовую помощь на цифровизацию государственных услуг. Речь идет о сумме более 60 млн долларов;
  • в июне 2024 года Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов США). Причиной тому стало то, что план нарушает ограничения на заимствования в нейтральной стране.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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