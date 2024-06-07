Швейцарія виділить Україні понад 60 млн доларів на цифровізацію державних послуг — Finance.ua
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Швейцарія виділить Україні понад 60 млн доларів на цифровізацію державних послуг

Казна та Політика
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Швейцарія виділить Україні понад 60 млн доларів на цифровізацію державних послуг
Швейцарія виділить Україні понад 60 млн доларів на цифровізацію державних послуг
Швейцарія виділить Україні фінансову допомогу на цифровізацію державних послуг. Йдеться про суму у понад 60 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.
Як зазначається, на засіданні 7 червня Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування.
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Країна виділить для України 58,7 млн ​​швейцарських франків (понад 64 млн доларів) протягом наступних чотирьох років. Кошти направлять на проєкти у регіонах, які постраждали від війни. Серед ключових сфер будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.
Як зазначає швейцарський уряд, цифровізація підвищує прозорість державних послуг, це своєю чергою має вирішальне значення для відбудови України.
Швейцарія оголосить про свою підтримку на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня 2024 року в Берліні.
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Швейцарія позитивно відгукнулася щодо українського застосунку та порталу державних послуг «Дія». Проєкт був реалізований завдяки «Електронному урядуванню для підзвітності та участі» (EGAP), який сприяє цифровій трансформації українського управління та підтримується Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC) з 2015 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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