Парламент Швейцарії відхилив виділення Україні 5,5 млрд доларів фінансової допомоги — Finance.ua

Парламент Швейцарії відхилив виділення Україні 5,5 млрд доларів фінансової допомоги Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Парламент Швейцарії відхилив виділення Україні 5,5 млрд доларів фінансової допомоги

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 5 млрд швейцарських франків (5,58 млрд доларів США). Причиною цього стало те, що план порушує обмеження на запозичення у нейтральній країні.

Про це пише Reuters

28 голосами «проти» і 15 «за» законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав також 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії.

«Поразка плану була широко очікуваною протягом останніх тижнів, особливо проти нього виступали праві законодавці. Вони стверджували, що пакет порушує положення так званого „боргового гальма“ у Швейцарії, і відхилили його за два тижні до того, як швейцарський уряд мав провести саміт високого рівня, спрямований на сприяння встановленню миру в Україні», — зазначили у Reuters.

Журналісти додали, що пакет, який було підтримано окремим парламентським комітетом у квітні, хотіли надати як «надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії» та «мир у Європі», через війну рф проти України.

У виданні нагадали, що Захід вимагає від Швейцарії робити більше для допомоги Україні, попри те, що праві націоналістичні депутати наполягають на тому, аби країна залишалася лише нейтральною. Зазначається, що така допомога Україні мала б бути спрямована на підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури країни.

УНІАН За матеріалами:

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