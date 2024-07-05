Город в Швейцарии выделит более 100 миллионов долларов криптовалютным стартапам — Finance.ua

Город в Швейцарии выделит более 100 миллионов долларов криптовалютным стартапам
Местные власти уверены, что это позволит привлечь инвестиции в город. Этот проект — часть инициативы города по интеграции Bitcoin в его финансовую инфраструктуру и использование блокчейна в бизнес-проектах.
Об этом сообщает Сryptonewsland.
При этом общая сумма в фонде для стартапов составляет более 100 млн швейцарских франков (110,5 млн долларов). Компании получат помощь в вопросах, связанных с интеграцией платежей в Bitcoin и токенах LVGA от инвестиционного фонда 3M CHF.
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Также фонд планирует более 500 грантов студентам колледжей. Главная цель — помочь им подготовиться к старту карьеры в области блокчейн-технологий.
Напомним, что власти Лугано в 2022 году легализовали платежи в ВТС, USDT и LVGA. Поэтому сегодня эти криптовалюты принимают в более чем 150 торговых точках и на предприятиях.
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