Город в Швейцарии выделит более 100 миллионов долларов криптовалютным стартапам — Finance.ua

Город в Швейцарии выделит более 100 миллионов долларов криптовалютным стартапам Сегодня 03:39 — Криптовалюта

Город в Швейцарии выделит более 100 миллионов долларов криптовалютным стартапам

Местные власти уверены, что это позволит привлечь инвестиции в город. Этот проект — часть инициативы города по интеграции Bitcoin в его финансовую инфраструктуру и использование блокчейна в бизнес-проектах.

Об этом сообщает Сryptonewsland.

При этом общая сумма в фонде для стартапов составляет более 100 млн швейцарских франков (110,5 млн долларов). Компании получат помощь в вопросах, связанных с интеграцией платежей в Bitcoin и токенах LVGA от инвестиционного фонда 3M CHF.

Также фонд планирует более 500 грантов студентам колледжей. Главная цель — помочь им подготовиться к старту карьеры в области блокчейн-технологий.

Напомним, что власти Лугано в 2022 году легализовали платежи в ВТС, USDT и LVGA. Поэтому сегодня эти криптовалюты принимают в более чем 150 торговых точках и на предприятиях.

Телеканал 24 По материалам:

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