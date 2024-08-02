Случаи, в которых украинцев со статусом «S» в Швейцарии могут лишить социальных выплат — Finance.ua

Случаи, в которых украинцев со статусом «S» в Швейцарии могут лишить социальных выплат Сегодня 16:12 — Личные финансы

Случаи, в которых украинцев со статусом «S» в Швейцарии могут лишить социальных выплат

Социальные службы Швейцарии прекращают финансовую поддержку украинцев со статусом S сразу, как только они выходят на работу.

Государство уважает зарабатывающих беженцев, уплачивающих налоги в их государственную казну, и с большой ответственностью выполняет свои обязательства по предоставлению временной защиты. В свою очередь этого же оно ждет от людей, которых оно приняло.

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Около 50 тысяч наших соотечественников живут в Швейцарии за счет местных налогоплательщиков. С некоторыми из них иногда случаются неприятные ситуации. Неожиданно приходит «письмо счастья», в котором говорится, что с определенного числа г-ну N или госпоже N прекращаются социальные выплаты. В письме даже может не быть указана причина остановки выплат.

Более того, письмо может содержать счет для уплаты всей суммы или части средств, потраченных на социальную поддержку беженца.

Чтобы не иметь проблем, нужно знать, в каких случаях, кроме вышеуказанного трудоустройства, выплаты могут быть отменены:

отсутствие в стране дольше разрешенного вам срока.

Совет: возвращайтесь вовремя и ставьте в известность своего социального инструктора;

сокрытие информации о пребывании в Швейцарии до 22 февраля 2022 года.

Совет: если вы находились в Швейцарии раньше, обязательно сообщите об этом при постановке на учет. Иначе об этом все равно узнают и заставят вернуть всю сумму, потраченную на ваше содержание;

сокрытие других доходов.

Совет: сообщите о своих доходах. Счета беженцев отслеживаются, и «письма счастья» вам не избежать;

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изменение семейного положения.

Совет: при заключении брака социальный статус беженца меняется коренным образом. С этого момента считается, что о вас уже есть кому позаботиться, кроме государства. Если вы не сообщите о женитьбе, вашего партнера заставят вернуть сумму, потраченную из казны на ваше содержание;

внезапное обогащение.

Совет: если вы получили наследство, выиграли крупную сумму в лотерею или казино, сообщите об этом социальной службе.

В Швейцарии свои особенности предоставления украинцам временного статуса. Помощь оказывается дифференцированно, каждый случай рассматривается индивидуально, а выплаты начисляются на уровне кантона или местной общины.

Следует помнить, что в этой стране практически ничего скрыть нельзя. Тщательный финансовый мониторинг, наработанная веками система доносительства держат каждого человека в Швейцарии под пристальным наблюдением государства. Советуем быть осмотрительными и не совершать роковых ошибок.

Справка Finance.ua:

на конец апреля 2024 г. в Швейцарии было зарегистрировано около 65 тыс. человек со статусом защиты S. Из них на конец апреля было трудоустроено 24%, то есть около 15 600 человек;

около 50 тысяч граждан Украины получают выплаты от Швейцарии.

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